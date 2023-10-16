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Бегство футболиста сборной Украины в рф: отец спортсмена рассказал подробности

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
Александр Роспутько
Александр Роспутько. Фото ФК Шахтер

Роспутько планирует подать документы на получение паспорта рф

Отец футболиста "Шахтера" U-19 и юношеской сборной Украины Александра Роспутька, который не вернулся с командой на родину после путешествия в Бельгию, Юрий Роспутько рассказал о дальнейшей судьбе своего сына. Он опроверг информацию, что спортсмен попросил политического убежище в россии.

В комментарии российскому пропагандистскому агентству он отметил, что пока не может сообщить причину, почему именно Саша сбежал из "Шахтера". Отец Роспутько подчеркнул, что его сыну в россии "точно будет безопаснее".

"Информация о просьбе политического убежища - неправда. Мой сын его не просил ", — заявил Юрий Роспутько.

Он отметил, что его сын планирует подать документы на получение российского паспорта. "Как бы это сделал на своей родине в Донецке", — сказал отец футболиста.

"Сейчас Сашу ни в одной команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим", — подчеркнул он.

Напомним, "Шахтер" подтвердил пропажу Роспутька в аэропорту Антверпена после матча Юношеской лиги УЕФА.

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#Футбол #Шахтер #РФ