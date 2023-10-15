Футболист рассмешил сеть, заявив, что вся Бразилия ожидает возвращения рф в мировой футбол

Игрок долгое время провел в россии

Экс-футболист ряда российских клубов и сборной россии Ари заявил, что бразильский народ ждет возвращения российских команд в еврокубки. Недавно УЕФА начал данный процесс, однако под давлением европейских стран дал заднюю.

Соответствующее заявление Ари приводит РБ-Спорт. Футболист считает, что ведущие международные футбольные организации скоро допустят рф к соревнованиям.

"УЕФА и ФИФА, думаю, уже совсем скоро вернут российские клубы в еврокубки. Осталось ждать недолго. Вся Бразилия ждет вашего возвращения, потому что мы вас любим, мы братский народ.

ФИФА в любом случае придется пойти на шаг снятия запрета российским клубам играть в Лиге чемпионов и других турнирах, так как без вас Европа неполноценная", – заявил Ари.

В сети лишь посмеялись над словами российского бразильца. Пользователи шутят, что Ари хочет стать депутатом в рф, а потому говорит бред.

Напомним, УЕФА в сентябре разрешил российским сборным U-17 вернуться на международную арену в нейтральном статусе (без флага и гимна), мотивируя это тем, что "дети не должны страдать". После этого о бойкоте матчей с российскими командами объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Украина. А в самой рф неоднозначно восприняли решение организации. В итоге УЕФА отменил свое решение, после чего в рф началась истерика.