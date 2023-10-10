"Стыдоба": в рф началась истерика после решения УЕФА по "российским детям"

В рф считают, что за решением УЕФА стоит Запад

Во вторник, 10 октября, Исполком УЕФА отменил решение о допуске российских команд U-17 (до 17 лет) до международных турниров, после чего в рф активизировались пропагандисты.

Комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии "Матч ТВ" назвал решение УЕФА относительно российских команд "стыдобой", а саму организацию "слабаками".

"Давление было беспрецедентным. В УЕФА показали, что они слабаки. Иными словами, за**али. Вы допустили российских детей до соревнований, а теперь выкинули… Потому что бессовестные люди! Стыдоба", – сказал Губерниев.

Российский олигарх, президент "Сочи" Борис Ротенберг назвал решение УЕФА несправедливым.

"Считаю, что это чистая несправедливость! Позор решению! Спорт должен быть вне политики! Тем более юношеский спорт!" — цитирует Ротенберга-старшего "СЭ".

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев считает, что за решением УЕФА стоит Запад.

"Отменив свое решение, в УЕФА поддались шантажу известных стран и федераций. Считаю, что это не лезет ни в какие ворота! При этом опять не делается никакой дифференциации ни по возрастам, ни между сборными и клубами", — цитирует Медведева "СЭ".

Напомним, УЕФА в сентябре разрешил российским сборным U-17 вернуться на международную арену в нейтральном статусе (без флага и гимна), мотивируя это тем, что "дети не должны страдать". После этого о бойкоте матчей с российскими командами объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Украина. А в самой рф неоднозначно восприняли решение организации.

Ранее сообщалось, что Швеция закрыла путь россиянкам из команды U-17 на чемпионат Европы-2024, после чего в рф началась истерика. Добавим, в УЕФА обвинили бойкотирующие страны в непоследовательной позиции, однако в самом Союзе наметился раскол, что привело к новому голосованию по юношеским сборным рф.