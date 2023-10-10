"Срамота": в рф почалася істерика після рішення УЄФА щодо "російських дітей"

У росії вважають, що за рішенням УЄФА стоїть Захід

У вівторок, 10 жовтня, Виконком УЄФА скасував рішення про допуск російських команд U-17 (до 17 років) до міжнародних турнірів, після чого в рф активізувалися пропагандисти.

Коментатор Дмитро Губернієв у коментарі "Матч ТВ" назвав рішення УЄФА щодо російських команд "срамотою", а саму організацію "слабаками".

"Тиск був безпрецедентним. В УЄФА показали, що вони слабаки. Іншими словами, за**али. Ви допустили російських дітей до змагань, а тепер викинули… Тому що безсовісні люди! Сором", — сказав Губернієв.

Російський олігарх, президент Сочі Борис Ротенберг назвав рішення УЄФА несправедливим.

"Вважаю, що це чиста несправедливість! Ганьба рішенню! Спорт має бути поза політикою! Тим паче юнацький спорт!" — цитує Ротенберга-старшого "СЕ".

Генеральний директор "Зеніту" Олександр Медведєв вважає, що за рішенням УЄФА стоїть Захід.

"Скасувавши своє рішення, в УЄФА піддалися шантажу відомих країн та федерацій. Вважаю, що це не лізе ні в які ворота! При цьому знову не робиться жодної диференціації ні за віком, ні між збірними та клубами", — цитує Медведєва "СЕ".

Нагадаємо, УЄФА у вересні дозволив російським збірним U-17 повернутися на міжнародну арену в нейтральному статусі (без прапора та гімну), мотивуючи це тим, що "діти не повинні страждати". Після цього про бойкот матчів з російськими командами оголосили Англія, Швеція, Норвегія, Данія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Україна. А в самій росії неоднозначно сприйняли рішення організації.

Раніше повідомлялося, що Швеція закрила шлях росіянкам з команди U-17 на чемпіонат Європи-2024, після чого в рф почалася істерика. Додамо, в УЄФА звинуватили країни, які оголосили про бойкот, у непослідовній позиції, однак у самому Союзі намітився розкол, що призвело до нового голосування щодо юнацьких збірних росії.