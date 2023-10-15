Футболіст розсмішив мережу, заявивши, що вся Бразилія очікує повернення рф у світовий футбол

Гравець довгий час провів у росії

Ексфутболіст низки російських клубів та збірної рф Арі заявив, що бразильський народ чекає на повернення російських команд у єврокубки. Нещодавно УЄФА розпочав цей процес, проте під тиском європейських країн дав задню.

Відповідну заяву Арі наводить РБ-Спорт. Футболіст вважає, що провідні міжнародні футбольні організації скоро допустять рф до змагань.

"УЄФА і ФІФА, думаю, вже зовсім скоро повернуть російські клуби в єврокубки. Залишилося чекати недовго. Вся Бразилія чекає на ваше повернення, тому що ми вас любимо, ми братський народ.

ФІФА у будь-якому випадку доведеться піти на крок зняття заборони російським клубам грати в Лізі чемпіонів та інших турнірах, оскільки без вас Європа є неповноцінною", – заявив Арі.

У мережі лише посміялися зі слів російського бразильця. Користувачі жартують, що Арі хоче стати депутатом у рф, а тому несе маячню.

Нагадаємо, УЄФА у вересні дозволив російським збірним U-17 повернутися на міжнародну арену в нейтральному статусі (без прапора та гімну), мотивуючи це тим, що "діти не повинні страждати". Після цього про бойкот матчів з російськими командами оголосили Англія, Швеція, Норвегія, Данія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Україна. А в самій росії неоднозначно сприйняли рішення організації. У результаті УЄФА скасував своє рішення, після чого в рф почалася істерика.