УЕФА выступил против украинского клуба

Главный футбольный орган Европы не поддержал луганский клуб

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), несмотря на заявление ФК "Заря", принял решение о переносе матча 3-го тура Лиги конференций сезона 2023/24 против "Маккаби" Тель-Авив на ноябрь 2023 года.

Об этом сообщает ТаТоТаке на своем telegram-канале. Таким образом, "Заря", похоже, вынуждена перенести матч Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Колоса" на неопределенную дату.

Сообщается, что игра "Маккаби" — "Заря" пройдет 25 ноября вместо 26 октября. В случае невозможности сыграть в эту дату в Тель-Авиве место поединка определит "Маккаби". Таким образом, "Заре" придется сыграть весной сразу три матча первого круга — еще против "Шахтера" и "Динамо". Дело в том, что последний матч еврокубков луганчане проведут 14 декабря, а последний тур первого круга УПЛ назначен ориентировочно на 9 декабря.

Напомним, луганский клуб просил УЕФА перенести игру в любую другую европейскую страну, сославшись на загруженный календарь в ноябре, однако главный футбольный орган поддержал сторону "Маккаби". Напомним, Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа, откуда утром 7 октября начались атаки боевиков ХАМАС. На данный момент израильским спортсменам официально запрещено покидать границы страны.