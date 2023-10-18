"Заря" отказала клубу из Израиля в переносе еврокубкового матча

Луганский клуб привел свои доводы

Луганская "Заря" с понимаем относится к ситуации в Израиле, однако переносить свой матч 3-го тура группового раунда Лиги конференций против "Маккаби" Тель-Авив не собирается.

Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба на своем официальном сайте. Таким образом, в ситуацию наверняка вмешается УЕФА, ведь израильским спортсменам официально запрещено покидать границы страны. В "Заре" сослались на загруженность календаря в ноябре, из-за чего они не хотят переносить встречу.

Добавим, что клубы должны встретиться 26 октября в Тель-Авиве. Луганчане предложили обменятся домашними поединками и провести первую игру на "Люблин Арене" в Польше, либо помочь в организации поединка в любой другой европейской стране.

"Учитывая очень тяжелую логистику, не забывая, что Украина тоже является страной, которая продолжает войну и свою борьбу за независимость, не желая пренебрегать внутренними соревнованиями (Кубком и чемпионатом Украины), любой перенос матчей неприемлем для "Зари".

Мы готовы играть в футбол, соблюдая регламенты и календарь соревнований УЕФА и внутреннего чемпионата", — говорится в заявлении "Зари".

Напомним, в первом туре ЛК "Заря" сенсационно отобрала очки у "Гента" (1:1), а во втором луганчане переиграли исландский "Брейдаблик" (1:0).