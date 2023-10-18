"Зоря" відмовила клубу з Ізраїлю у перенесенні єврокубкового матчу

Луганський клуб навів свої аргументи

Луганська "Зоря" з розумінням ставиться до ситуації в Ізраїлі, проте переносити свій матч 3-го туру групового раунду Ліги конференцій проти "Маккабі" Тель-Авів не збирається.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу на своєму офіційному сайті. Таким чином, в ситуацію, напевно, втрутиться УЄФА, адже ізраїльським спортсменам офіційно заборонено залишати кордони країни. У "Зорі" послалися на завантаженість календаря у листопаді, через що вони не хочуть переносити зустріч.

Додамо, що клуби мають зустрітися 26 жовтня у Тель-Авіві. Луганчани запропонували обмінятися домашніми поєдинками та провести першу гру на "Люблін Арені" у Польщі, або допомогти в організації поєдинку в будь-якій іншій європейській країні.

"З огляду на дуже важку логістику, не забуваючи, що Україна теж є країною, яка продовжує війну та свою боротьбу за незалежність, не бажаючи нехтувати внутрішніми змаганнями (Кубком та чемпіонатом України), будь-яке перенесення матчів неприйнятне для "Зорі".

Ми готові грати у футбол, дотримуючись регламентів та календарів змагань УЄФА та внутрішнього чемпіонату”, — йдеться у заяві "Зорі".

Нагадаємо, у першому турі ЛК "Зоря" сенсаційно відібрала очки у "Гента" (1:1), а у другому луганчани переграли ісландський "Брейдаблік" (1:0).