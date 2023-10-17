"Дрова" познущалися зі збірної росії: в рф істерять і ображають суперника (відео)

Російські футболісти не зуміли обіграти команду, яка посідає 109 місце у світі

Збірна росії з футболу в умовах санкцій зіграла товариський матч проти команди Кенії, яка знаходиться у другій сотні рейтингу ФІФА.

Поєдинок, що проходив у Анталії (Туреччина) на стадіоні готелю Titanic Mardan Sports Complex, завершився з рахунком 2:2. Результат зустрічі сильно вдарив по самолюбству росіян. Наприклад, колишній півзахисник збірної рф Володимир Бистров у студії "Матч ТВ" назвав кенійських футболістів "дровами".

"Розповідають про матч: врятувалися. Від кого врятувалися? Ви розумієте, що збірна Кенії сьогодні – це просто дрова? Просто дровища! Вони марафонці гарні, це факт, але футболісти вони погані", — заявив Бистров.

Колишній хокеїст Андрій Назаров назвав гру збірної росії "знущанням з людей".

"Випадково переключив на футбол: товариський матч зі збірною Кенії, яка займає 109-е місце у світі, проводила збірна росії. І я зрозумів, що зробив помилку: дивитися на це неподобство, парад помилок і нудьгу просто неможливо, це ж знущання з людей!" — цитує Назарова "Чемпіонат".

Колишній футболіст "Спартака" Валерій Шмаров назвав гру росіян "ганьбою".

"Виходячи з того, що було на полі, цю гру з упевненістю можна назвати ганебною. Складно якось ще це описати. Я не очікував такого матчу від збірної росії. Нехай роблять висновки", — цитує Шмарова "РБ-Спорт".

Раніше повідомлялося, що російська "молодіжка" провела турне Бразилією. Російський телеканал "Матч ТВ" під час трансляцій матчів ввів глядачів в оману.