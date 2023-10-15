Збірна рф двічі за тиждень обіграла "Бразилію": дичина на російському ТБ (відео)

Російський телеканал ввів в оману своїх глядачів

Молодіжна збірна рф з футболу U-21 провела турне Бразилією, де зіграла три матчі.

Російські футболісти перемогли "Сантос" U-20 (6:4) та "Палмейрас" U-20 (3:1) і зіграли внічию з "СКА Бразилія" (2:2). Про це повідомляє "Телеграф".

Таким чином, російська "молодіжка" здобула дві перемоги над юнацькими командами бразильських клубів "Палмейрас" та "Сантос". До речі, "СКА Бразилія" виступає у 4-му за силою дивізіоні штату. Російський телеканал "Матч ТВ" вирішив додати значущості цим іграм. У рф у графіці всіх трьох матчів замінили справжні назви цих команд на "Бразилію". У результаті далекі від футболу глядачі телеканалу думали, що дивляться матч "Росія — Бразилія", і що росіяни нібито двічі обіграли збірну Бразилії.

Російська футбольна спілка (РФС) опублікувала на своєму YouTube-каналі огляди ігор з правильними назвами, проте графіку з назвами команд ніхто не змінював.

Користувачі в мережі назвали дії Матч ТВ "дичиною" та "обманом".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що УЄФА скасував своє рішення про допуск збірних росії U-17 до міжнародних змагань. Це сталося після того, як про бойкот матчів з російськими командами оголосили Англія, Швеція, Норвегія, Данія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Україна.