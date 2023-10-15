Сборная рф дважды за неделю обыграла "Бразилию": дичь на российском ТВ (видео)

Российский телеканал ввел в заблуждение своих зрителей

Молодежная сборная россии по футболу U-21 провела турне по Бразилии, где сыграла три матча.

Российские футболисты победили "Сантос" U-20 (6:4) и "Палмейрас" U2-0 (3:1), а также сыграли вничью с "СКА Бразилия" (2:2). Об этом сообщает "Телеграф".

Таким образом, российская "молодежка" добыла две победы над юношескими командами бразильских клубов "Палмейрас" и "Сантос". К слову, "СКА Бразилия" выступает в 4-м по силе дивизионе штата. Российский телеканал "Матч ТВ" решил добавить значимости данным играм. В рф в графике всех трех матчей заменили настоящие названия этих команд на "Бразилию". В итоге далекие от футбола зрители телеканала думали, что смотрят матч "Россия — Бразилия", и что россияне якобы дважды обыграли сборную Бразилии.

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем YouTube-канале обзоры игр с правильным названиями, однако графику с названиями команд никто не менял.

Пользователи в сети назвали действия Матч ТВ "дичью" и "обманом".

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА отменил свое решение о допуске сборных рф U-17 к международным соревнованиям. Это произошло после того, как о бойкоте матчей с российскими командами объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Украина.