Збірна рф обіграла "Бразилію": росТБ пробило чергове дно (відео)

Російський телеканал видав матч російської "молодіжки" проти юнаків "Палмейрасу" за гру проти Бразилії

У п’ятницю, 13 жовтня, молодіжна збірна росії U-21 провела товариський поєдинок проти юнацької команди "Палмейраса" U-20. Напередодні УЄФА скасував своє рішення про допуск юнацьких збірних рф до міжнародних змагань.

Зустріч завершилася переконливою перемогою росіян із рахунком 3:1. Примітно, що російський транслятор "Матч ТВ" назвав поєдинок "Росія — Бразилія". Про це повідомляє "Телеграф".

"Матч ТВ" у себе в соцмережах опублікував відео третього гола у виконанні Дмитрієва. На кадрах видно графіку, яка говорить про те, що йде трансляція матчу збірної росії зі збірною Бразилії, хоча це не так. Таким чином, російський телеканал просто ввів в оману глядачів, які далекі від футболу.

У мережі звернули увагу на підпис матчу. Користувачі вважають, що таким чином транслятор додав значущості цій грі.

Раніше повідомлялося, що воротар "Лаціо" Іван Проведель відмовився від виклику до збірної рф, причому зробив це максимально грубо. Самі вболівальники російської команди чудово розуміють, що гравцю такого рівня в їхній команді нічого робити.