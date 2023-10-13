Сборная рф обыграла "Бразилию": росТВ пробило очередное дно (видео)

Российский телеканал выдал матч российской "молодежки" против юношей "Палмейраса" за игру против Бразилии

В пятницу, 13 октября, молодежная сборная россии U-21 провела товарищеский поединок против юношеской команды "Палмейраса" U-20. Накануне УЕФА отменил свое решение о допуске юношеских сборных россии к международным соревнованиям.

Встреча завершилась убедительной победой россиян со счетом 3:1. Примечательно, что российский транслятор "Матч ТВ" назвал поединок "Россия — Бразилия". Об этом сообщает "Телеграф".

"Матч ТВ" у себя в соцсетях опубликовал видео третьего гола в исполнении Дмитриева. На кадрах видно графику, которая говорит о том, что идет трансляция матча сборной рф со сборной Бразилии, хотя это не так. Таким образом, российский телеканал наверняка ввел в заблуждение зрителей, которые далеки от футбола.

В сети обратили внимание на подпись матча. Пользователи считают, что таким образом транслятор добавил значимости этой игре.

Ранее сообщалось, что вратарь "Лацио" Иван Проведель отказался от вызова в сборную россии, при чем сделал этом максимально грубо. Сами болельщики российской команды прекрасно понимают, что игроку такого уровня в их команде делать нечего.