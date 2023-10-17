"Дрова" поиздевались над сборной россии: в рф истерят и оскорбляют соперника (видео)

Российские футболисты не сумели обыграть команду, занимающую 109 место в мире

Сборная рф по футболу в условиях санкций сыграла товарищеский матч против команды Кении, которая находится во второй сотне рейтинга ФИФА.

Поединок, проходивший в Анталье (Турция) на стадионе отеля Titanic Mardan Sports Complex, завершился со счетом 2:2. Результат встречи сильно ударил по самолюбию россиян. К примеру, бывший полузащитник сборной рф Владимир Быстров в студии "Матч ТВ" назвал кенийских футболистов "дровами".

"Рассказывают о матче: спаслись. От кого спаслись-то? Вы понимаете, что сборная Кении сегодня – это просто дрова? Просто дровища! Они марафонцы хорошие, это факт, но футболисты они плохие. Они недавно только бутсы начали надевать и с мячом познакомились", — заявил Быстров.

Бывший хоккеист Андрей Назаров назвал игру сборной рф "издевательством над людьми".

"Случайно переключил на футбол: товарищеский матч со сборной Кении, занимающей 109-е место в мире, проводила сборная России. И я понял, что совершил ошибку: смотреть на это безобразие, парад ошибок и скукотищу просто невозможно, это же издевательство над людьми!" — цитирует Назарова "Чемпионат".

Бывший футболист "Спартака" Валерий Шмаров назвал игру россиян "позором".

"Исходя из того, что было на поле, эту игру с уверенностью можно назвать позорной. Сложно как-то еще это описать. Я не ожидал такого матча от сборной россии. Пусть делают выводы", — цитирует Шмарова "РБ-Спорт".

Ранее сообщалось, что российская "молодежка" провела турне по Бразилии. Российский телеканал "Матч ТВ" во время трансляций матчей намерено ввел зрителей в заблуждение.