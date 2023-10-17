Війна в Секторі Гази триває, Ізраїль переконаний у своїй перемозі: хроніка (оновлюється)

Поки про припинення конфлікту мова не йде

Ізраїль продовжує наносити удари по Сектору Газа, звідки вранці 7 жовтня розпочалися атаки бойовиків терористичної групи ХАМАС. Як відомо, радикально налаштовані араби влаштували справжню різанину у прикордонних містечках, внаслідок чого загинуло понад тисяча громадян Ізраїлю. Пізніше офіційний Єрусалим оголосив про початок війни із терористами, а в країні пройшла хвиля мобілізації резервістів. По Сектору Газа продовжують наносити авіаційні удари, намагаючись зруйнувати всю інфраструктуру, пов'язану із бійцями ХАМАС.

У цьому матеріалі "Телеграф" оперативно інформує про головні події, що сталися під час нової війни між Ізраїлем та ХАМАСом. Інформацію з 11 по 16 жовтня включно можна дізнатись у нашому попередній публікації за цим посиланням.

Так виглядає сучасна карта Ізраїлю та Сектору Газа

17 жовтня (день одинадцятий)

7:31 Командувач Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Герці Халеві звернувся до своїх підлеглих із гучною промовою. У ній він запевнив, що саме Ізраїль переможе у нинішньому конфлікті, адже "їхня війна справедлива".

"ЦАХАЛ отримає перемогу завдяки стійкості нації, котру представляють військові. Вона переможе завдяки своїм здібностям і тому, що ми тренувалися для виконання цього завдання", — йдеться у зверненні Халеві.

7:00 Ізраїль звернувся до Сполучених Штатів із проханням надати 10 мільярдів доларів екстреної військової допомоги, повідомляє The New York Times із посиланням на трьох офіційних осіб, знайомих із запитом.

6:00 Президент США Джо Байден офіційно підтвердив свої наміри прибути до Ізраїлю. Візит має відбутися у середу, 17 жовтня.

Слід зазначити, що напередодні також з'явилася інформація про те, що США планують перекинути до Ізраїлю кілька тисяч своїх військових. Раніше у Білому Домі заперечували таку можливість.

Також "Телеграф" писав, яким чином арабо-ізраїльський конфлікт може вплинути на війну в Україні. Без впливу росії тут, звісно, не обійшлося.