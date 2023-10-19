Ізраїль вразив об’єкти "Хезболли" у Лівані: відео та подробиці

Удар став відповіддю на обстріл з боку Хезболли

У ніч проти 19 жовтня армія Ізраїлю завдала нових ударів по позиціях бойовиків "Хезболли". На цей раз були вражені цілі у Лівані.

Про це повідомляли у прес-службі ЦАХАЛ. Там уточнили, що об’єкти перебували вздовж ліванського кордону.

"За останні кілька годин ЦАХАЛ завдав ударів по об’єктах, що належать Хезболлі, вздовж ліванського кордону. Це стало відповіддю на обстріл Ізраїлю з боку бойовиків у середу", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, внаслідок удару було знищено спостережний пункт із оглядом моря. Саме звідси бойовики запускали ракети ізраїльським містом Рош-ха-Нікрі.

Інших подробиць удару по бойовиках у Лівані в Ізраїлевій армії поки не повідомляли.

Війна в Ізраїлі розпочалася 7 жовтня. Внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинули понад 20 українців.

Раніше "Телеграф" писав про те, що помста Ізраїлю за влаштований йому "судний день" може сколихнути Старий світ.