Израиль поразил объекты "Хезболлы" в Ливане: видео и подробности

Удар стал ответом на обстрел со стороны Хезболлы

В ночь на 19 октября армия Израиля нанесла новые удары по позициям боевиков "Хезболлы". На этот раз были поражены цели в Ливане.

Об этом сообщали в пресс-службе ЦАХАЛ. Там уточнили, что объекты находились вдоль ливанской границы.

"За последние несколько часов ЦАХАЛ нанес удары по объектам, принадлежащим Хезболле, вдоль ливанской границы. Это стало ответом на обстрелы Израиля со стороны боевиков в среду", — говорится в сообщении.

В частности, в результате удара был уничтожен наблюдательный пункт с обзором моря. Именно отсюда боевики запускали ракеты по израильскому городу Рош-ха-Никри.

Других подробностей удара по боевикам в Ливане в армии Израиля пока не сообщали.

Война в Израиле началась 7 октября. В результате террористического нападения ХАМАС на Израиль погибли более 20 украинцев.

Ранее "Телеграф" писал о том, что месть Израиля за устроенный ему "судный день" может всколыхнуть Старый мир.