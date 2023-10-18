Сотни жертв в больнице в Газе. ХАМАС и Израиль обменялись обвинениями, известно сейчас

Западные лидеры призывают не делать поспешных выводов и разобраться

Масштабный взрыв в баптистской больнице Аль-Ахли Аль-Араби в центре сектора Газа стал настоящим шоком, когда в сети появились фотографии летальных исходов с окровавленными и разорванными телами, многие из которых принадлежали маленьким детям. На момент взрыва здание было переполнено ранеными палестинцами и служило убежищем для вынужденных переселенцев. Погибли сотни, по крайней мере, так говорит палестинская сторона.

Террористы ХАМАСа обвинили в нанесении авиаудара Израиль, в то время как у ЦАХАЛ (армия обороны Израиля) есть другая версия — мол, это была ракета, которую запустили палестинские боевики "Исламский Джихад" в сторону Израиля и промахнулись.

Потери после взрыва

Что это было. Версия Израиля

Израильский ЦАХАЛ говорит, что больница Аль-Ахли была разрушена в результате взрыва ракеты, выпущенной группировкой "Исламский джихад", об этом свидетельствуют их разведданные. А МИД страны вызвался предоставить в Совбезе ООН конкретные доказательства своей непричастности к атаке по больнице.

"Анализ оперативных систем ЦАХАЛ показывает, что террористы совершили ракетный залп в секторе Газа, ракеты пролетали в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в секторе Газа в момент удара по больнице", — говорится в заявлении.

Армия обороны Израиля обнародовала кадры из дрона, которые, по их мнению, доказывают, что взрыв в госпитале Аль-Ахли в секторе Газа не был вызван их оставшими воронку боеприпасами, а не горящей автостоянкой и обломками осколков крыши. На видео показано изображение стоянки больницы, где произошел взрыв. На изображениях видно, что в результате взрыва в этом районе возник большой пожар, но кратера нет. По словам армии, израильские удары обычно оставляют большие дыры в земле.

Также опубликовано видео с камеры наблюдения, снятое, как утверждается, с населённого пункта Нетив Ха-Асара у северной границы сектора Газа. Там виден залп с многих ракет с правой стороны (то есть откуда-то из тех частей Газы, что ближе к морю) влево, в направлении южных районов Израиля. Через несколько секунд после того, как огненные хвосты ракет исчезают в небе, внизу примерно под траекторией ракет раздается мощный взрыв.

Кроме того, Армия обороны Израиля опубликовала запись перехваченного телефонного разговора между двумя боевиками ХАМАСа, которые обсуждали ракету Исламского джихада, давшую осечку и упавшую на больницу Газы. На записи один из мужчин говорит, что впервые видит, как падает подобная ракета, шрапнель от нее не такая, как израильская.

Версия палестинцев

Представители Газы обвинили в авиаударе израильских военных. Министерство здравоохранения Палестины заявило, что по меньшей мере 471 человек погиб в результате того, что они считают авиаударом израильской авиации.

Сам "Исламский джихад" отверг заявления ЦАХАЛа об их причастности, обвинив Израиль в "старании избежать ответственности за жестокую резню, которую он совершил". Группировка указала на приказ Израиля об эвакуации Аль-Ахли и его предварительных бомбежках больничного комплекса как доказательство того, что больница была израильской целью. В нем также говорится, что масштаб взрыва, угол падения бомбы и степень разрушения указывают на Израиль.

ХАМАС говорит, что Израиль несет прямую ответственность за обстрел больницы, мол, обстрел был с применением американской огневой силы, доступной только Израилю.

В то же время версию палестинцев критикуют за то, что здесь не хватает некоторых важных деталей, таких как разрушенное здание больницы, которое должно было произойти после удара ракеты. Здание больницы целое, сгорели только машины на парковке. А цифры жертв могут быть завышены.

Мероприятие вступает за Израиль и призывает не торопиться с выводами

Президент США Джо Байден прилетел в Израиль в сине-белом галстуке в цвет флага этой страны. Во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве Байден заявил, что взрыв в больнице в Газе, похоже, повлекли за собой террористические группы, а не Израиль, передает Times of Israel.

"Я глубоко расстроен и возмущен вчерашним взрывом в больнице в Газе. И исходя из того, что я видел, кажется, что это сделала другая команда, а не вы", — говорит он, публично поддержав израильскую версию событий. В то же время, он добавил, что "есть много людей, которые не уверены" и призвал к "поощрению возможностей для спасения жизни, чтобы помочь невинным палестинцам, оказавшимся в центре этого".

До этого он опубликовал пост соцсети X, что поручил своей команде национальной безопасности продолжить сбор информации о том, что произошло. Но побеседовал с королем Иордании Абдаллой II и Нетаньяху.

Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли, находившийся в Израиле после нападения ХАМАСа, подверг критике тех, кто обвинил Израиль во взрыве. Он заявил, что те " поспешили с выводами трагической потери жизни в больнице Аль-Ахли".

"Минувшей ночью слишком многие поспешили сделать выводы о трагической потере жизни в больнице Аль-Ахли. Совершить такую ошибку поставило бы под угрозу еще больше жизней. Дождитесь фактов, сообщайте о них четко и точно. Холодные головы должны преобладать", — заявил Клеверли.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон осудил взрыв, однако подчеркнул, что обстоятельства нужно выяснить, не поддержав версий ни одной из сторон:

"Ничто не может оправдать удар по больнице. Ничто не может оправдать нападение на гражданское население. Франция осуждает нападение на арабскую больницу Аль-Ахли в Газе, в результате которой пострадало столько палестинцев. Наши мысли с ними. Надо пролить весь свет на обстоятельства", – написал он в Х.

Свои соболезнования выразила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она "расстроена ударом по больнице Аль-Ахли и огромным количеством погибших".

"Нет оправдания ударам по больнице, заполненной медицинским персоналом и гражданскими. Все факты должны быть установлены, а виновные – привлечены к ответственности", — пишет она.

Протесты, опасные признаки со стороны Ирана и осуждение от Турции

Взрыв вызвал бурную реакцию на Ближнем Востоке. На Западном берегу Иордана, Иордании и Тунисе прошли протесты против Израиля, сообщает Al Jazeera Arabic. Ливанская боевая группировка Хезболлах призвала к "дню гнева", добавив, что Соединенные Штаты "несут прямую и полную ответственность за это и все преступления, совершенные сионистским врагом".

Министерства иностранных дел Египта, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Катара осудили Израиль за нападение. Президент Турции Реджеп Эрдоган также возложил ответственность за удар по больнице в Секторе Газа на Израиль.

Эрдоган призвал остановить жестокость в Газе

МИД Катара заявил, что израильские атаки на "больницы, школы и другие населенные пункты" являются эскалацией конфликта. Иордания отменила запланированный на 18 октября саммит, где должны присутствовать президент Джо Байден, король Иордании Абдалла II, президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и глава палестинской администрации Махмуд Аббас.

Иран поднял черное знамя "мщения и войны" подняли после удара по госпиталю в Газе. Если флаг станет красным, это призыв к началу всемусульманской мести.

Напомним, Израиль пока откладывает начало наземной операции в Секторе Газа, но продолжает подвергать район массированным обстрелам с использованием авиации.