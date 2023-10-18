Сотні жертв в лікарні у Газі. ХАМАС та Ізраїль обмінялися звинуваченнями, що відомо зараз

Західні лідери закликають не робити поспішних висновків та розібратися

Масштабний вибух у баптистській лікарні Аль-Ахлі Аль-Арабі у центрі сектору Газа став справжнім шоком, коли у мережі з'явилися світлини летальних наслідків з закривавленими та розірваними тілами, багато з яких належали маленьким дітям. На момент вибуху будівля була переповненою пораненими палестинцями та слугувала сховком для вимушених переселенців. Загинули сотні, принаймні так каже палестинська сторона.

Терористи ХАМАСу звинуватили у завданні авіаудару Ізраїль, натомість ЦАХАЛ (армія оборони Ізраїля) має іншу версію — мовляв, це була ракета, яку запустили палестинські бойовики "Ісламський Джихад" у бік Ізраїлю і промахнулися, влучивши у свою ж лікарню.

Втрати після вибуху

Що це було. Версія Ізраїлю

Ізраїльський ЦАХАЛ каже, що лікарня Аль-Ахлі була зруйнована внаслідок вибуху ракети, яку випустило угрупування "Ісламський джихад", про це свідчать їхні розвіддані. А МЗС країни зголосився надати у Раді безпеки ООН конкретні докази своєї непричетності до атаки по лікарні.

"Аналіз оперативних систем ЦАХАЛу показує, що терористи здійснили ракетний залп у секторі Газа, ракети пролітали в безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в секторі Газа в момент удару по лікарні", — йдеться у заяві.

Армія оборони Ізраїлю оприлюднила кадри з дрона, які, на їхню думку, доводять, що вибух у госпіталі Аль-Ахлі в секторі Газа не був спричинений їх боєприпасами, які залишили б воронку, а не палаючу автостоянку й уламки осколків дахи. На відео показано зображення стоянки лікарні, де стався вибух. На зображеннях видно, що в результаті вибуху в цьому районі виникла велика пожежа, але кратера немає. За словами армії, ізраїльські удари зазвичай залишають великі діри в землі.

Також опубліковане відео з камери спостереження, зняте, як стверджується, з населеного пункту Нетів Ха-Асара біля північного кордону сектора Газа. Там видно залп із багатьох ракет з правого боку (тобто звідкись із тих частин Гази, що ближче до моря) вліво, у напрямку південних районів Ізраїлю. Через кілька секунд після того, як вогняні хвости ракет зникають у небі, внизу приблизно під траєкторією ракет лунає потужний вибух.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю опублікувала запис перехопленої телефонної розмови між двома бойовиками ХАМАСу, які обговорювали ракету "Ісламського джихаду", яка дала осічку та впала на лікарню Гази. На записі один з чоловіків каже, що вперше бачить, як падає подібна ракета, шрапнель від неї не така, як ізраїльська.

Версія палестинців

Представники Гази звинуватили в авіаударі ізраїльських військових. Міністерство охорони здоров'я Палестини заявило, що щонайменше 471 особа загинула внаслідок того, що вони вважають авіаударом ізраїльської авіації.

Сам "Ісламський джихад" відкинув заяви ЦАХАЛу про їхню причетність, звинувативши Ізраїль у "намаганні уникнути відповідальності за жорстоку різанину, яку він скоїв". Угруповання вказало на наказ Ізраїлю про евакуацію Аль-Ахлі та його попередні бомбардування лікарняного комплексу як доказ того, що лікарня була ізраїльською ціллю. У ньому також зазначено, що масштаб вибуху, кут падіння бомби та ступінь руйнування вказують на Ізраїль.

ХАМАС каже, що Ізраїль несе пряму відповідальність за обстріл лікарні, мовляв, обстріл був із застосуванням американської вогневої сили, доступної тільки Ізраїлю.

Водночас версію палестинців критикують за те, що тут не вистачає деяких важливих деталей, як-от, зруйнована будівля лікарні, що мало б статися після удару ракети. Будівля лікарні ціла, згоріли тільки машини на парковці. А цифри жертв можуть бути завищеними.

Захід вступається за Ізраїль і закликає не поспішати з висновками

Президент США Джо Байден прилетів до Ізраїлю у синьо-білій краватці в колір прапору цієї країни. Під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Тель-Авіві Байден заявив, що вибух у лікарні в Газі, схоже, спричинили терористичні групи, а не Ізраїль, передає Times of Israel.

"Я глибоко засмучений і обурений вчорашнім вибухом у лікарні в Газі. І виходячи з того, що я бачив, здається, що це зробила інша команда, а не ви", — каже він, публічно підтримавши ізраїльську версію подій. Водночас він додав, що "є багато людей, які не впевнені" та закликав до "заохочення можливостей для порятунку життя, щоб допомогти невинним палестинцям, які опинились у центрі цього".

До цього він зробив допис у соцмережі X про те, що доручив своїй команді національної безпеки продовжити збір інформації про те, що саме сталося. Та поговорив із королем Йорданії Абдаллою II та Нетаньяху.

Британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі, який був в Ізраїлі після нападу ХАМАСу, розкритикував тих, хто звинуватив Ізраїль у вибуху. Він заявив, що ті "поспішили з висновками щодо трагічної втрати життя в лікарні Аль-Ахлі".

"Минулої ночі занадто багато поспішили зробити висновки щодо трагічної втрати життя в лікарні Аль-Ахлі. Зробити таку помилку поставило б під загрозу ще більше життів. Дочекайтеся фактів, повідомляйте про них чітко й точно. Холодні голови мають переважати", — заявив Клеверлі.

Водночас президент Франції Еммануель Макрон засудив вибух, проте підкреслив, що обставини потрібно з'ясувати, не підтримавши версій жодної зі сторін:

"Ніщо не може виправдати удар по лікарні. Ніщо не може виправдати напад на цивільне населення. Франція засуджує напад на арабську лікарню Аль-Ахлі в Газі, в результаті якої постраждало стільки палестинців. Наші думки з ними. Треба пролити все світло на обставини", — написав він у Х.

Свої співчуття виразила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона "засмучена ударом по лікарні Аль-Ахлі та величезною кількістю загиблих".

"Немає виправдання ударам по лікарні, заповненій медичним персоналом і цивільними. Усі факти мають бути встановлені, а винні – притягнуті до відповідальності", — пише вона.

Протести, небезпечні ознаки з боку Ірану та засудження від Туреччини

Вибух викликав бурхливу реакцію на Близькому Сході. На Західному березі Йордану, в Йорданії та Тунісі пройшли протести проти Ізраїлю, повідомляє Al Jazeera Arabic. Ліванське бойове угруповання Хезболла закликало до "дня гніву", додавши, що Сполучені Штати "несуть пряму та повну відповідальність за це та всі злочини, вчинені сіоністським ворогом".

Міністерства закордонних справ Єгипту, Йорданії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Катару засудили Ізраїль за напад. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган також поклав відповідальність за удар по лікарні в секторі Газа на Ізраїль.

Ердоган закликав зупинити жорстокість у Газі

МЗС Катару заявило, що ізраїльські атаки на "лікарні, школи та інші населені пункти" є ескалацією конфлікту. Йорданія скасувала запланований на 18 жовтня саміт, де повинні були бути присутні президент Джо Байден, король Йорданії Абдалла II, президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сісі та глава палестинської адміністрації Махмуд Аббас.

Іран підняв чорний прапор "помсти та війни" після удару по госпіталю в Газі. Якщо прапор стане червоним, це заклик до початку всемусульманської помсти.

Нагадаємо, Ізраїль поки що відкладає початок наземної операції в Секторі Газа, але продовжує піддавати район масованим обстрілам з використанням авіації.