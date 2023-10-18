У країні НАТО після удару по лікарні у Газі підпалили консульство Ізраїлю (відео)

Спалахнули масові заворушення

Після вибуху в лікарні в Газі, внаслідок якого загинуло понад 500 людей, у Туреччині почалися масштабні протести. Протестувальники намагалися штурмувати військову базу НАТО, а пізніше почали громити ресторани McDonald’s у Стамбулі та атакували консульство Ізраїлю.

Крім того, вони напали на посольство Ізраїлю в Анкарі, повідомляє Sozcu. На вулиці вийшли десятки тисяч людей, мітингувальники тримали в руках палестинські прапори та вигукували гасла зі звинуваченнями Ізраїлю в атаці.

Як пишуть ЗМІ, у Стамбулі демонстрантам вдалося прорватися на територію посольства Ізраїлю та влаштувати пожежу у дворі. Поліція розганяла натовп за допомогою сльозогінного газу та водометів, на місце події було стягнуто спецназ.

Варто зазначити, що протести прокотилися багатьма мусульманськими країнами як на Близькому Сході, так і в Північній Африці. У багатьох з них демонстранти намагалися атакувати посольства Ізраїлю, США чи Європейських країн, проте ситуація в Туреччині відрізняється, оскільки вона є членом НАТО.

Зазначимо, ЦАХАЛ заявив, що відповідальність за вибух у лікарні лежить на терористичному русі "Ісламський джихад", публікуючи відеопідтвердження. "Ісламський джихад", у свою чергу, звинувачує ізраїльських військових.

"Телеграф" розповідав, що в ізраїльській армії заявили, що причиною вибуху в лікарні є вихід із ладу однієї з ракет бойовиків "Ісламського джихаду". Вони були запущені у бік Ізраїлю.