Протести після удару по лікарні в Газі прокотилися світом: у країні НАТО намагалися штурмувати американську базу (відео)

Декілька сотень людей зібралося біля бази НАТО в Туреччині

Після вибуху в лікарні в Газі, внаслідок якої загинули понад 500 людей, Близьким Сходом прокотилася хвиля протестів проти Ізраїлю та США. Не оминули демонстрації і Туреччину, де люди рушили на штурм військової бази НАТО.

Як повідомляє місцеве видання HaberX, довгі конвої вирушили до міста Малатья, де розташована радіолокаційна база Кюречик. Зазначається, що очолюють їх місцеві активісти та політики.

Хоч поліція спробувала зупинити людей, проте пізніше їхній рух продовжився. Місцеві жителі повідомляли про проблеми з рухом транспорту у цьому районі.

Як видно на відео, які були оприлюднені в мережі, демонстранти все ж таки дісталися місця призначення, а деякі з них намагалися штурмувати огорожу і прорватися крізь ряди силовиків.

Як відомо, база Кюречик була створена в 2012 році, там розміщено обладнання раннього попередження про ракетні атаки. База перебувала під контролем Вашингтона, але потім її було передано під контроль Туреччини, хоча американські та інші солдати НАТО там ще присутні.

Слід зазначити, що протести прокотилися багатьма мусульманськими країнами як на Близькому Сході, так і в Північній Африці, у багатьох з них демонстранти намагалися атакувати посольства Ізраїлю, США або Європейських країн, проте тут ситуація цікава тим, що Туреччина є членом НАТО.

Як повідомлялося раніше, в ізраїльській армії заявили, що причиною вибуху в лікарні є вихід з ладу однієї з ракет бойовиків "Ісламського джихаду", запущених у бік Ізраїлю.