Удар по лікарні в Секторі Газа призвів до масштабних протестів та погромів: нові подробиці атаки (відео)

В Ізраїлі кажуть, що вибух стався через вихід із ладу ракети бойовиків "Ісламського джихаду"

Потужний удар по лікарні в Секторі Газа, внаслідок якого загинуло понад 500 людей, призвів до масштабних протестів у Йорданії та на Західному березі річки Йордан.

Як пише Aljazeera, в адміністративному центрі Палестини Раммалі (Західний берег) величезна кількість людей вийшла на протести з вимогою від палестинського лідера Махмуда Аббаса скасувати зустріч із президентом США Джо Байденом.

Зазначається, що для утримання ситуації під контролем палестинські силовики застосували сльозогінний газ, проте демонстранти, схоже, не збираються розходитися.

При цьому повідомляється, що Аббас вже повідомив, що відмовився від участі у зустрічі завтра з президентом США Джо Байденом, королем Йорданії Абдаллою II та президентом Єгипту Абдель-Фаттахом ас-Сісі.

На тлі цього масовий протест відбувся у сусідній Йорданії, де у столиці, місті Амман, сотні людей спробували штурмувати посольство Ізраїлю. Силам безпеки довелося застосувати сльозогінний газ для того, щоб відтіснити протестувальників.

Крім того, тисячі людей вийшли на протести в Туреччині, а влада Ізраїлю закликала співгромадян залишити країну.

Своєю чергою, представник ізраїльської армії Даніель Хагарі зазначив, що є всі підстави вважати, що удар по лікарні був викликаний падінням ракети бойовиків "Ісламського джихаду". Внаслідок залпу по Ізраїлю одна з ракет дала осічку і впала на медустанову. У мережі тим часом почали поширюватися відео, на яких видно момент вибуху ракети у повітрі.

Незважаючи на це, в ХАМАС вже встигли звинуватити США у пригоді, оскільки ті "прикривають ізраїльську жорстокість". На тлі цього росія та ОАЕ збирають екстрене засідання Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, Ізраїль поки що відкладає початок наземної операції в Секторі Газа, але продовжує піддавати район масованим обстрілам з використанням авіації.