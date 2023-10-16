Ізраїль бомбить сектор Газа як ніколи: ліквідовано главу нацбезпеки ХАМАС (відео)

Більшість військових об’єктів знаходилася на півночі сектора Газа

Винищувачі, бойові гелікоптери та авіація ЦАХАЛ продовжують атакувати терористичні об’єкти в секторі Газа. Тільки за останню добу було завдано ударів по 250 об’єктах.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ЦАХАЛу. Зазначається, що більшість військових об’єктів знаходилася на півночі сектора Газа.

Водночас у ході атаки було ліквідовано главу нацбезпеки ХАМАС. Дані було підтверджено у розвідці.

"За точними даними розвідки ІСА та ЦАХАЛу, було вбито Муетаза Ейда — командувача Південного округу національної безпеки Хамаса", — йдеться в повідомленні.

Також у ніч на понеділок, 16 жовтня, за словами місцевих жителів сектору Газа, вони відчули одні з найсильніших авіаударів по центральним районам з першого дня нападу ХАМАС на Ізраїль. Атака тривала близько кількох годин. При цьому, за словами громадян, після обстрілу вони відчувають неприємний запах невідомих хімікатів.

Ізраїльська авіація бомбила райони навколо лікарні Аль-Кудс у місті Газа рано-вранці в понеділок, і машини швидкої допомоги в цій установі не можуть рухатися через удари, повідомляє Reuters, посилаючись на палестинські ЗМІ.

Влада сектору Газа заявила, що в результаті ударів Ізраїлю у відповідь на цей час загинуло щонайменше 2670 осіб, чверть з яких — діти, і майже 10 000 отримали поранення. Ще 1000 людей зникли безвісти та імовірно перебувають під завалами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 13 жовтня під час чергової атаки ЦАХАЛ знищив будинок одного з ватажків ХАМАСу. Він входив до числа відповідальних за напад терористів на Ізраїль.