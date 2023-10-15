Китай прийняв бік у протистоянні Ізраїлю та ХАМАС: кого підтримує Пекін

Пекін несподівано виступив на підтримку мусульман

Китай виступив із критикою дій Ізраїлю в Секторі Газа та підтримав прагнення мусульманських народів до зміцнення єдності та координації з палестинського питання.

Як передає пресслужба МЗС Китаю, про це розповів міністр закордонних справ Ван І у розмові з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Фейсалом бін Фарханом аль-Саудом, а потім і в розмові з главою МЗС Ірану Хусейном Амір-Абдуллахіаном.

"Дії Ізраїлю вийшли за межі самооборони. Він має серйозно прислухатися до закликів міжнародної спільноти та Генерального секретаря ООН та припинити колективне покарання народу Гази", — сказав Ван І.

За його словами, Китай веде активні переговори з Ізраїлем та Палестиною щодо якнайшвидшого завершення війни, відкриття гуманітарних коридорів та забезпечення безпеки мирного населення.

"Китай підтримує ісламські країни у зміцненні єдності та координації з палестинського питання та у вираженні єдиної консолідованої позиції", — сказав він.

При цьому китайський міністр вважає, що ООН має зробити більш активні кроки щодо врегулювання цього питання. Він також зазначив, що фундаментальною причиною конфлікту між Ізраїлем та Палестиною полягає в тому, що право палестинського народу на повернення своїх земель довгий час "відкладалося у довгу скриньку".

Цікаво, що Китай протягом майже десятка років піддається активній критиці з боку Заходу через утиск мусульманської громади уйгурів, яка проживає в Синцзян-Уйгурському автономному окрузі. За даними на 2021 рік, понад мільйон мусульман перебували у "виправних таборах", які лише трохи відрізняються від в’язниць. Також у регіоні було зруйновано тисячі мечетей, а сотні тисяч дітей вилучено у батьків та направлено до спеціальних інтернатів.

Як повідомлялося раніше, загострення ситуації на Близькому Сході, яке відбулося після жорстокої атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль, поклало край ситуативному "союзу" між москвою та Тель-Авівом.