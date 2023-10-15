Дружба скінчилася? Як напад ХАМАС вплинув на відносини Ізраїлю з росією

Напад на Ізраїль дуже вигідно кремлю

Загострення ситуації на Близькому Сході, яке сталося після жорстокої атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль, поклало край ситуативному "союзу" між москвою та Тель-Авівом.

Протягом багатьох років прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху намагався підтримувати теплі відносини з російським диктатором володимиром путіним. При цьому навіть російське вторгнення в Україну та зміцнення відносин росії та Ірану не змогло похитнути їх.

Саме тому Ізраїль так і не став постачати Україні летальне озброєння, попри численні звернення Києва, а путін та Нетаньяху продовжували підтримувати контакти донедавна.

Однак тепер ці контакти припинилися, а російський диктатор став одним із небагатьох світових лідерів, які не зателефонували Нетаньяху, щоб висловити співчуття у зв’язку із вбивством 1300 громадян Ізраїлю.

При цьому наголошується, що після початку вторгнення в Україну москва сильно переформатувала свої відносини з іншими країнами та акцентувала свою увагу на країнах Близького Сходу, на кшталт Єгипту, Ірану та ОАЕ. При цьому з Тегераном активно нарощується військова співпраця — звідти в рф постачають тисячі ударних дронів, а натомість передають навчальні, а в перспективі бойові літаки.

При цьому росія підтримує відносини та з рухом ХАМАС, який спонсорують з Ірану.

Видання зазначає, що новий конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС грає на руку кремлю, оскільки це дозволяє відвернути увагу від України, що критично важливо напередодні весняних виборів.

Як повідомлялося раніше, Ізраїль вирішив перенести початок наземної операції у Секторі Газа, яку планував цими вихідними. Причиною цього стала несприятлива погода.