Дружба закончилась? Как нападение ХАМАС повлияло на отношения Израиля с россией

Нападение на Израиль очень выгодно кремлю

Обострение ситуации на Ближнем Востоке, которое произошло после жестокой атаки боевиков ХАМАС на Израиль, положило конец ситуативному "союзу" между москвой и Тель-Авивом.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, на протяжении многих лет премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пытался поддерживать теплые отношения с российским диктатором владимиром путиным. При этом даже российское вторжение в Украину и укрепление отношений россии и Ирана не смогло пошатнуть их.

Именно поэтому Израиль так и не стал поставлять Украине летальное вооружение, несмотря на многочисленные обращения Киева, а путин и Нетаньяху продолжали поддерживать контакты до недавних пор.

Однако теперь эти контакты прекратились, а российский диктатор стал одним из немногих мировых лидеров, которые не позвонили Нетаньяху, чтобы выразить соболезнование в связи с убийством 1300 граждан Израиля.

При этом отмечается, что после начала вторжения в Украину москва сильно переформатировала свои отношения с другими странами и акцентировала свое внимание на странах Ближнего Востока, вроде Египта, Ирана и ОАЭ. При этом с Тегераном активно наращивается военное сотрудничество — оттуда в россию поставляют тысячи ударных дронов, а взамен передают учебные, а в перспективе и боевые, самолеты.

При этом россия поддерживает отношения и с движением ХАМАС, которое спонсируют из Ирана.

Издание отмечает, что новый конфликт между Израилем и ХАМАС играет на руку кремлю, поскольку это позволяет отвлечь внимание от Украины, что критически важно накануне весенних выборов.

Как сообщалось ранее, Израиль решил перенести начало наземной операции в Секторе Газа, которую планировал на эти выходные. Причиной тому стала неблагоприятная погода.