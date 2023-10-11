Обстрелы продолжаются, а ситуация накаляется: хроника новой войны в Израиле (обновляется)

Ситуация успокаиваться не собирается

В Израиле утром 7 октября прогремели взрывы, после чего ограждение на границе Сектора Газа было прорвано, а в страну ворвалась большая группа боевиков ХАМАС, которые устроили настоящую резню в пограничных регионах. После этого в Израиле объявили о начале войны, а в стране прошла мобилизация резервистов, при этом Газа подверглась многочисленным бомбардировкам и ожидает начала израильской наземной операции.

В этом материале "Телеграф" оперативно информирует о главных событиях, которые произошли во время новой войны между Израилем и ХАМАСом. Информацию с 7 по 10 октября можно узнать в нашем предыдущем материале по этой ссылке.

11 октября

1:00 Первый самолет с американскими боеприпасами приземлился в Израиле. По данным ЦАХАЛ, снаряды предназначены для "нанесения сокрушительных ударов иподготовки дополнительных сценариев".

Как сообщалось ранее, накануне территорию Израиля обстреливали с Сектора Газа, западного берега реки Иордан, а позже к ударам присоединились боевики с территории Ливана.

Позже появилась информация об обстрелах с территории Сирии.