Продолжают поступать новые детали зверств ХАМАСа от жителей населенных пунктов на границе с Газой

В некоторых израильских поселениях (кибуцах) у границы с сектором Газа только сейчас смогли увидеть последствия нападения террористов ХАМАСа. Бои продолжались и во вторник, после чего туда зашли израильские силы обороны и пресса. То, что они там увидели — ужасает, среди жертв даже младенцы. Сильнее всего пострадали соседние с Газой села, где террористы устроили кровавую бойню.

По словам военных, к утру среды число погибших возросло до 1200. Объектами первой волны нападения ХАМАС стали также Офаким, Сдерот, Яд Мордехай, Кфар-Аза, Ятед и Киссуфим. "Телеграф" рассказывает, что увидели в прилегающих к сектору Газа поселениях:

Убитые младенцы в Кфар-Азе

Живописный фермерский кибуц Кфар-Аза в 3 км от сектора Газа насчитывает примерно 750 жителей, но после освобождения село было не узнать: сгоревшие дома, разбросанные на улицах трупы, вонь. Военные обнаружили, что матери, родители, младенцы, молодые семьи лежали убитыми на кроватях, на кухнях и в садах.

"Это не война, это не поле боя. Это резня. Я такого не видел, а служил 40 лет", — сказал израильский генерал-майор Итай Верув, добавив, что некоторые жертвы были обезглавлены, передает Reuters.

Журналист i24 News рассказала, что командир ЦАХАЛа сообщил ей, что они обнаружили тела около 40 младенцев, некоторые из которых были обезглавлены.

Населённый пункт Кфар-Аза совсем недалеко от сектора Газа

Выживший Авидор Шварцман сказал, что скрывался с женой и годовалой дочерью в безопасной комнате их дома более 20 часов, прежде чем его спасли солдаты.

Кибуц Беери

Кибуц Беери (Be’eri), где проживало более тысячи жителей, был полностью разрушен, передает Times of Israel. Ночью 9 октября волонтеры Zaka сообщили, что вывезли тела более сотни человек с территории поселения, когда общее число погибших еще выше, некоторые жители были взяты в заложники.

Нападение на Беери произошло примерно в то же время, когда боевики ХАМАСа напали на музыкальный фестиваль Supernova. Нападающие ходили от двери к двери, пытаясь ворваться в их дома. Они намеренно поджигали дома, чтобы люди их покидали. Выходивших из помещений убивали, свидетельствуют очевидцы.

"Они стреляли без разбора и похищали всех, кого только могли, сжигали дома, поэтому людям приходилось выпрыгивать через окно — и там их ждали террористы", — рассказал о нападении на Беэри Хаим Джелин.

Беери

"Густой дым и газ проникали в дом через электрические розетки и дверные проемы. Когда дом подожгли, мы задыхались от дыма и закрывали лицо полотенцами, пропитанными водой. Мужчина изо всех сил удерживал дверь запертой, пока террористы пытались проникнуть внутрь", — рассказала жительница кибуца Мири. Мессика изданию Ynetnews.

Мири и ее муж выпрыгнули со второго этажа в момент, когда рядом на земле не было боевиков, и убежали к соседям. Оттуда они наблюдали, как горел их дом.

Беери находился под полным контролем боевиков в течение 17 часов. Военные далеко не сразу добрались до кибуца. Между тем вооруженные нападающие снимали, как казнят мирных жителей, когда те молят о милосердии, избивают и издеваются над похищенными пленными, поджигают дома с семьями внутри, калечат тела своих жертв и даже пытают домашних животных.

Нападавшие похитили 85-летнюю жительницу Беери, Яффу Адар и сняли это на камеру. В последний раз ее видели на видео, когда она спокойно сидела в машине в окружении молодых людей, которые смеялись, говоря на арабском "улыбнись".

Убийство в Facebook

В кибуце Нир Оз террористы хладнокровно убили бабушку, сняли моменты ее смерти и опубликовали их на странице Facebook женщины, увидевшие все ее родственники. Эту историю рассказала внучка женщины Мор Байдер, которая дала откровенное интервью израильским медиа.

"В семь утра я увидела самый большой ужас в моей жизни. Террорист зашел в дом, убил ее, забрал ее телефон, снял ужас и опубликовал это на стене в Facebook. Вот как мы узнали о ее смерти", – поделилась убитая горем девушка.

"Я зашла со своего телефона и увидела этот ужас, величайшую трагедию в своей жизни. Моя бабушка лежала на полу в крови, убитая на видео. Террористы просто взяли ее телефон и выставили это в ее Facebook. Так я узнала об этом", – отметила. девушка.

По словам девушки, террористы убивали и похищали всех в Нир Оз.

Террор на музыкальном фестивале

Субботнее нападение на музыкальный фестиваль Supernova под открытым небом считается самой большой резней среди гражданского населения в истории Израиля: по меньшей мере 260 погибших до сих пор неизвестно количество взятых в заложники. Десятки боевиков ХАМАС пробили раздельное ограждение Израиля и ворвались в страну из Газы, открыли огонь по примерно 3500 молодым израильтянам, которые собрались послушать электронную музыку.

Вечеринка состоялась в пустыне близ кибуца Реим, примерно в 5,3 километрах от стены с Газой. Участники фестиваля скрывались и убегали в открытом поле. Видео в социальных сетях показывают, как вооруженные мужчины врываются в паникующую толпу, убивая людей автоматическими очередями. Многие жертвы были застрелены в спину во время бега.

Записи, сделанные дроном после нападения, показывают хаотические очереди автомобилей, откуда водители пытались скрыться. Некоторые сгоревшие автомобили были опрокинуты на бок, а другие имели шаровые дыры в разбитых окнах. Неизвестное количество людей с фестиваля взято в заложники. На видео, опубликованном в социальных сетях боевиками, видно, как израильскую пару Ноа Аргамани и ее Авинатана Ора оттягивают похитители. Аргамани в панике кричит: "Нет, нет!".

ХАМАС утверждает, что сейчас удерживает в заложниках более 100 израильтян. В понедельник группа угрожала начать систематические убийства пленных, если израильские военные будут бомбить палестинские территории без предупреждения.

Кстати, несмотря на многочисленные видеоподтверждения на сотни трупов в городах, куда заходили боевики, ХАМАС решил отрицать свою причастность к убийствам мирных жителей, в том числе детей.

"Мы категорически подтверждаем лживость сфабрикованных утверждений, распространенных некоторыми западными СМИ, которые непрофессионально перенимают сионистский нарратив, полный лжи и клеветы на наш палестинский народ и его сопротивление, последним из которых было заявление об убийстве детей, обезглавлении их," – говорится в заявлении группы на ее сайте.

В группе добавили, что ее участники "стремились избегать мирных жителей", и об этом якобы свидетельствуют видеоролики.

Как сообщал "Телеграф", по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, руководство России знало, что боевики ХАМАС готовятся к нападению на Израиль. Более того, некоторые группы боевиков действуют только по указаниям российских спецслужб.