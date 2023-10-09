Макет города, дельтапланы и четыре фазы: всплыли новые детали атаки ХАМАС на Израиль

Во время первой атаки было выпущено тысячи ракет

Внезапное нападение ХАМАС на Израиль было тщательно спланированной операцией, которая готовилась месяцами. Боевикам удалось обмануть израильтян.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники, в том числе близкие к ХАМАС, которые предоставили множество подробностей атаки. По их словам, Хамас использовал беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в борьбу или конфронтацию с Израилем. А в это время во всю шла подготовка к этой масштабной операции

"Это наше 11 сентября. Они удивили нас и быстро пришли из многих мест – как с воздуха, так и с земли и с моря. Они поймали нас", — заявил майор Нир Динар, представитель Армии обороны Израиля.

Одним из наиболее ярких элементов подготовки стало строительство макета израильского поселения в секторе Газа, где они отрабатывали высадку военного десанта и тренировались штурмовать его, сообщил источник, близкий к ХАМАСу, добавив, что они даже сняли на видео маневры.

"Израиль, конечно, их видел, но они были убеждены, что ХАМАС не заинтересован в конфронтации", — сказал источник.

Когда настал день, операция была разделена на четыре части:

Первым шагом стал обстрел из 3000 ракет, выпущенных из сектора Газа, который совпал с вторжением боевиков, перелетевших границу на дельтапланах. Как только боевики оказались на земле, они заняли территорию, чтобы элитное подразделение коммандос могло штурмовать укрепленную стену, которая отделяет сектор Газа от поселений Израиля.

Боевики применили взрывчатку, чтобы прорвать заграждения, а затем пересекли территорию на мотоциклах. Бульдозеры расширили проломы, и на полноприводных автомобилях въехало еще больше боевиков — сцены, которые описали свидетели.

Заключительная часть включала перемещение заложников в сектор Газа, что в основном было достигнуто на ранних этапах атаки, сообщил источник, близкий к ХАМАС.

Источник в израильских службах безопасности сообщил, что израильские войска на юге вблизи сектора Газа не полностью укомплектованы, поскольку некоторые из них были переброшены на Западный берег для защиты израильских поселенцев после всплеска насилия между ними и палестинскими боевиками.

"Они (Хамас) воспользовались этим", — сказал источник.

Напомним, масштабная атака ХАМАС на Израиль началась утром 7 октября с прорыва заграждений на границе Сектора Газа и массированного ракетного обстрела. Утром 8 октября в Израиле был впервые за 50 лет введен в действие "пункт 40 Алеф", который обозначает начало войны. Армия Израиля наносит удары по домам и объектам террористов в секторе Газа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит в Израиле по состоянию на утро 9 октября.