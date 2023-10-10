Не просто знали о грядущем нападении: в ГУР рассказали о роли россии в войне в Израиле

По данным разведки, российские ЧВК взаимодействуют с ХАМАСом

Руководство россии знало, что боевики ХАМАС готовятся к нападению на Израиль. Кроме того, некоторые группы боевиков действуют исключительно по указаниям российских спецслужб.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, сообщает РБК-Украина. По его словам, рф поддерживает террористов не только оружием, а также обменивается информацией.

"По данным ГУР, руководство россии знало о том, что ХАМАС готовит террористическое нападение на Израиль. Москва передала боевикам вооружение, которое им удалось захватить во время войны против Украины", — отметил он.

Кроме того, по словам Черняка, украинской разведке известно, что российские ЧВК взаимодействуют с ХАМАСом, в частности, в плане обмена опытом ведения боевых действий.

"Сейчас Кремль использует факт нападения ХАМАСа и для распространения очередной пропаганды против Украины, и для отвлечения внимания мира от российской агрессии", — отметил Черняк.

Представитель ГУР также сообщил, что уже несколько групп террористов, выполняющих задачи российских спецслужб, действуют на территориях боевых действий исключительно в интересах россии.

Напомним, что все последние подробности войны в Израиле вы можете прочесть в онлайн-материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Ранее "Телеграф" сообщил, что по данным Центра национального сопротивления, некоторые боевики ЧВК "Вагнер" помогали ХАМАСу. Они работали в качестве инструкторов и участвовали в подготовке напавших на Израиль террористов.

Больше информации по теме войны в Израиле можно найти в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Ближний Восток на пороге великой войны : что принесет в Европу новая волна арабских беженцев".