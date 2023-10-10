Не просто знали про майбутній напад: у ГУР розповіли про роль росії у війні в Ізраїлі

За даними розвідки, російські ПВК взаємодіють з ХАМАСом

Керівництво рф знало, що бойовики ХАМАС готуються до нападу на Ізраїль. Крім того, деякі групи бойовиків діють виключно за вказівками російських спецслужб.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, повідомляє РБК-Україна.За його словами рф підтримує терористів не тільки зброєю, а також обмінюється інформацією.

"За даними ГУР, керівництво росії знало про те, що ХАМАС готує терористичний напад на Ізраїль. Москва передала бойовикам озброєння, яке їм вдалось захопити під час війни проти України", — зазначив він.

Крім того, за словами Черняка, українській розвідці відомо, що російські ПВК взаємодіють з ХАМАСом, зокрема в плані обміну досвідом ведення бойових дій.

"Зараз Кремль використовує факт нападу ХАМАСу і задля поширення чергової пропаганди проти України, і для відволікання уваги світу від російської агресії", — зазначив Черняк.

Представник ГУР також повідомив, що вже кілька груп терористів, які виконують завдання російських спецслужб, діють на територіях бойових дій виключно в інтересах росії.

Нагадаємо, що всі останні подробиці війни в Ізраїлі ви можете прочитати в онлайн-матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше "Телеграф" повідомив, що за даними Центру національного спротиву, деякі бойовики ПВК "Вагнер" допомагали ХАМАС. Вони працювали в якості інструкторів і брали участь у підготовці терористів, які напали на Ізраїль.

Більше інформації на тему війни в Ізраїлі можна знайти в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа" "Близький Схід на порозі великої війни : що принесе в Європу нова хвиля арабських біженців".