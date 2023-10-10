Ближний Восток на пороге большой войны: что принесет в Европу новая волна арабских беженцев

Месть Израиля за устроенный ему "судный день" может всколыхнуть Старый мир

Во второй день террористического вторжения в Израиль боевиков ХАМАСа премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль официально перешел в состояние долгой войны. Он предостерег потенциальных союзников террористов от "ошибки присоединиться к этой войне".

Впрочем, исламские радикалы на словах уже поддержали Катар, Афганистан, Кувейт, Йемен, Турция и Сирия. Кроме того, не следует забывать, что Иран, предположительно выступающий теневым кукловодом в нападении ХАМАСа на Израиль, также оказывает влияние на сирийских боевиков, йеменских хуситов и ливанскую "Хезболлу", которая уже заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами "в знак соли с палестинцами, на что Армия обороны Израиля ответила артиллерией и БПЛА.

Если на Ближнем Востоке все же разгорится большая война, одной из первых ее последствий на себе ощутит Европа, ведь именно туда начнут стекаться десятки тысяч арабских беженцев. Пожертвует ли Евросоюз имиджем миротворца, который дает убежище всем нуждающимся, чтобы обезопасить себя от наплыва исламистов, и чем будет рисковать, все же открыв им дверь, "Телеграф" спрашивал у политических и военных экспертов.

Большая война близко

Несмотря на то, что нападение террористов по непонятным причинам стало полной неожиданностью для разведки и спецслужб Государства Израиль (далее – ДИ), уже через два дня в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о возобновлении полного контроля над всеми приграничными городами и начале наступательной операции, что предусматривает полное уничтожение ХАМАСа в Секторе Газа и взятие его территории в осаду.

Тем временем ХАМАС продолжает запускать десятки ракет по Иерусалиму, а сторонники массового уничтожения израильтян из числа арабских стран Ближнего Востока поддерживают действия террористов официальными заявлениями. Пока единственное государство, которое заговорило о вероятности своего участия в войне с ДИ, – Ливан. Ранее правительство страны сообщало, что боевики "Хезболлы" якобы обещали не присоединяться к боевым действиям, пока Израиль не атакует их территорию.

Уже через несколько часов после этого заявления в сети появилось видео удара израильских вертолетов по наблюдательной башне "Хезболлы" в Южном Ливане, что переросло в ракетную, минометную и артиллерийскую перестрелку между государствами.

По словам эксперта в сфере обороны и безопасности Олега Старикова, большая война на Ближнем Востоке вполне возможна. Впрочем, начнется ли она, будет зависеть от продолжительности спецоперации по уничтожению ЦАХАЛом террористов ХАМАСа.

"Если события затянутся более чем на 10 дней, будет существовать большая вероятность включения в конфликт новых участников, сначала из-за своих прокси (подконтрольные боевые организации и группировки. – Ред .), а затем и на уровне государств. Ключевой момент: Израиль воюет не из Палестиной, а с ХАМАСом, который является прокси многих стран, и каждая из них имеет свои мотивы и заинтересованности, добавьте к этому ливанскую "Хезболлу", которая намного мощнее ХАМАСа и уже ударила по Израилю с севера.

В таком случае конфликт переформатируется из локального в региональный, а затем в еще более масштабный. Территориальные войны устроить сложно, религиозные – почти невозможно. Учитывая, что в данном случае мы имеем дело с обеими составляющими, ситуация очень серьезная и может выйти на мировой уровень, вплоть до применения тактического ядерного вооружения», – говорит эксперт в комментарии Телеграфу.

Больше всего этой войны пострадают две страны — сам Израиль и Украина, военная помощь для которой со стороны США уже сейчас "половинится" для отправки в Тель-Авив, считает военный аналитик. Впрочем, Израиль ни в коем случае не может позволить себе не расплатиться с террористами и их союзниками за унижение, которое пережил 7 октября.

Затягивание конфликта приведет не только к повышению рисков разгорания Великой войны, но и к гуманитарному кризису и вспышкам терроризма по всему миру, уверен Олег Стариков. В частности, только в секторе Газа по разным оценкам живет 600 тысяч до миллиона человек, которые в случае полной блокады территории (соответствующий приказ ЦАХАЛ уже отдан министром обороны Израиля, пишет BBC ) останутся без электроэнергии, воды и пищи.

Цивилизованный мир под угрозой

На фоне событий в Израиле беспорядки вспыхнули по всему миру. В частности, в Вашингтоне во время акции в поддержку Израиля на участников мероприятия напали местные палестинцы, а в Лондоне выходцы из арабского государства устроили погромы принадлежащих евреям магазинов.

Правительства европейских стран опасаются роста антисемитских действий на фоне войны, поэтому Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия усиливают защиту еврейских общин. Между тем, министр внутренних дел Великобритании призвала полицейских "использовать всю силу закона против прославления терроризма".

Возвращаясь к теме беженцев, которые, по всей вероятности, в ближайшее время начнут прибывать в страны ЕС в поиске убежища от ужасов войны, можно лишь представить, с какими рисками придется столкнуться европейцам, пуская на свою территорию десятки тысяч арабов из Палестины и Ливана, каждый из которых может быть потенциальным террористом.

Более того, если большая война все же начнется, патрон ХАМАСа — Иран вполне вероятно также может атаковать Израиль ракетами, на что будет получать ответные удары, а значит, в Европу побегут еще и иранцы, предполагает политический аналитик Олег Лесной.

Правительствам стран, где в ближайшее время запланированы выборы, придется выбирать между внешней политикой, предполагающей поддержание образа государств-миротворцев, и внутренней политикой, призванной защищать собственных граждан и заботиться об их благосостоянии. По мнению эксперта, скорее всего, политики будут склоняться ко второму варианту, однако этот выбор будет иметь свою цену.

"Это однозначно станет вызовом для стран ЕС, ведь на территориях этих государств есть немалая диаспора как выходцев из арабских стран, так и израильтян. Если будут приниматься жесткие меры по ограничению миграционной политики, не исключено давление на власть посредством акций протеста и беспорядков со стороны местных мигрантов Целью такого расшатывания ситуации будет не смена власти или другие сложные мотивы, а своеобразное проявление солидарности с земляками таким образом, что для них наиболее доступно, к большому сожалению, не всегда он укладывается в рамки закона. европейцев от войны и желания закрыться в собственной безопасной раковине. Найти баланс между этими запросами будет крайне сложно", - говорит Олег Лесной в комментарии "Телеграфу".

Политолог уверен: если большая война все-таки начнется, Европе придется ограничивать въезд беженцев на свою территорию. В отличие от украинцев, быстро интегрирующихся в европейском обществе и берущихся за любую легальную работу на новом месте, поддерживая тем самым экономику принимающей стороны, беженцы из арабских стран подобным конструктивизмом, как правило, не отличаются, а следовательно, кроме рисков терактов и беспорядка, принесут с собой дополнительную финансовую нагрузку и социальные проблемы.