США унизили российских дипломатов накануне встречи "ядерной пятерки"

Почему в США затянули выдачу виз российским дипломатам, неизвестно

США отказались выдавать визы российским дипломатам, которые должны были участвовать в консультациях "ядерной пятерки" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Однако позже российская сторона заявила, что визы все-таки удалось получить.

Об этом сообщают роСМИ со ссылкой на заявление замглавы МИД рф Сергея Рябкова. Причины изменения решения американцев он не уточнил.

"Мы планировали новые переговоры на полях проходящей сейчас в Нью-Йорке сессии Первого комитета Генассамблеи ООН. Но по состоянию на вчерашний вечер нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще выданы не были", — заявил дипломат.

Недавно россия стала председателем этого неформального объединения и должна была представить на предстоящей встрече с ООН свое видение графика встреч "пятерки" и основные темы на ближайший год. Накануне встречи российская сторона в общих чертах обрисовала свои приоритеты для этой встречи, однако даже тогда уже стало ясно, что они сильно разнятся с американскими.

В визе было отказано всем россиянам, включая главу делегации. Сергей Рябков заявил, что невыдача виз расценивается российской стороной, как "напоминание о том, что злоупотребление американцами их функций как страны, принимающей учреждение ООН, продолжается".

Однако в комментарии ТАСС сегодня, 4 октября, он заявил, что россияне все же получили визы для поездки в США. Что повлияло на решение американцев он не уточнил.

"Сегодня выдали", — коротко сказал замминистра.

В неформальное объединение "ядерная пятерка" входят США, россия, Великобритания, Франция и Китай. В августе США передали председательство российской стороне.

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