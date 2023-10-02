Стала шестой страной: Болгария изолируется от россии, власти приняли жесткое решение

Запрет распространяется как на легковые машины, так и на грузовики

Вслед за пятью странами ЕС власти Болгарии вводят запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Границу для них закроют уже сегодня, 2 октября.

Об этом заявил директор Пограничной полиции Болгарии Антон Златанов. Такую информацию сообщило одно из местных изданий Tribune.

Согласно сообщению, ограничения будут распространяться как на легковые машины, так и на грузовики.

Напомним, что 13 сентября Эстония, Литва и Латвия объявили, что больше не будут впускать на свою территорию машины с российскими номерами. Вслед за странами Балтии Финляндия заявила о намерении запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией. Уже в середине сентября Польша продемонстрировала, что россиянам в стране не рады. Варшава ввела аналогичный запрет. Таким образом на территорию Польши не сможет попасть ни один автомобиль, который был зарегистрирован в россии.

Кроме того, на очереди — седьмая страна. Норвегия с 3 октября тоже запретит въезд в страну автомобилям с российскими номерами. Такое заявление сделали в МИДе.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ряде стран ЕС решили переименовать российский Калининград. Городу вернут историческое название.