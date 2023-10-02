Стала шостою країною: Болгарія ізолюється від росії, влада прийняла жорстке рішення

Заборона поширюється як на легкові машини, так і на вантажівки

Слідом за п’ятьма країнами ЄС влада Болгарії вводить заборону на в’їзд автомобілів з російськими номерами. Кордон для них закриють вже сьогодні, 2 жовтня.

Про це заявив директор Прикордонної поліції Болгарії Антон Златанов. Таку інформацію повідомило одне з місцевих видань Tribune.

Згідно з повідомленням, обмеження поширюватимуться як на легкові машини, так і на вантажівки.

Нагадаємо, що 13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами. Слідом за країнами Балтії Фінляндія заявила про намір заборонити в’їзд легкових машин із російською реєстрацією. Вже у середині вересня Польща продемонструвала, що росіянам у країні не раді. Варшава запровадила аналогічну заборону. Таким чином, на територію Польщі не може потрапити жоден автомобіль, який був зареєстрований у росії.

Крім того, на черзі – сьома країна. Норвегія з 3 жовтня також заборонить в’їзд у країну автомобілям із російськими номерами. Таку заяву зробили у МЗС.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у низці країн ЄС вирішили перейменувати російський Калінінград. Місту повернуть історичну назву.