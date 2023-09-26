Пропаганди поменшає: Латвія вводить нові штрафи для росіян

Деякі прикраси для авто прирівнюють до пропаганди військової агресії росії

Поліція Латвії анонсувала запровадження штрафів за наклейки "Я русский!" на автомобілях. Тепер російської пропаганди, яка використовується в інформаційній війні проти України, у країні поменшає.

Правоохоронці, виявивши такі написи, вимагатимуть від автовласників негайно прибрати їх та пояснити мету розміщення написів. Про це йдеться у повідомленні відомства у соцмережі Twitter (Х).

Латвійські поліцейські назвали неприпустимою практикою наклейки на автомобілі з "потенційно-провокаційними написами російською мовою". У відомстві заявили, що з огляду на нинішню геополітичну ситуацію та війну в Україні такі наклейки можуть бути сприйняті як схвалення військової агресії з боку росії або підтримка військових злочинів кремля.

Нагадаємо, що ще 2022 року Латвія оголосила росію державою, яка підтримує тероризм. Місцевий Сейм заявив, що рф проводить "цілеспрямований геноцид проти українського народу". У лютому поточного року в країні заблокували низку пропагандистських російських сайтів.

Введення штрафів за наклейки в Латвії — це реакція правоохоронців на опубліковану в соцмережі Х (Twitter) фотографію машини з латвійським номером та написом "Я — російська".

Нагадаємо, що Латвія, Литва та Польща обговорюють можливості закриття кордону з Білоруссю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Польща слідом за Латвією, Литвою, Естонією та Фінляндією заборонить в’їзд на свою територію автомобілів із російськими номерами.