Польща ізолюється від росії: влада оголосила відразу про два жорсткі кроки

Польща має намір продемонструвати, що росіянам там не раді

Польща за Латвією, Литвою, Естонією та Фінляндією заборонить в’їзд на свою територію автомобілів з російськими номерами.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Матеуш Камінський у соцмережі X (колишній Twitter), відповідна заборона почне діяти з неділі, 17 вересня.

"Після публікації 8 вересня цього року директив Європейської Комісії щодо заборони в’їзду автомобілів, зареєстрованих у росії, до ЄС, я хотів би повідомити, що ця заборона на польському кордоні діятиме з завтрашнього дня і набуде чинності сьогодні опівночі", — сказав Камінський.

Таким чином, на територію Польщі не зможе потрапити жоден автомобіль, який був зареєстрований у рф.

При цьому напередодні прем’єр країни Матеуш Моравецький заявив, що протягом усього кордону з Калінінградською областю буде збудовано фізичну огорожу.

"Згодом ми створимо відповідний фізичний бар’єр на окремих ділянках, і нарешті по всій довжині кордону з Кенігсберзькою областю", — сказав Моравецький.

Втім, спочатку Польща хоче запустити електронну систему моніторингу, яка дозволить контролювати ситуацію по всій довжині 230 кілометрового кордону.

Як повідомлялося раніше, Латвія, Литва та Польща також розмірковують над закриттям кордону з Білоруссю через посилення потоку нелегальних мігрантів.