Польша изолируется от россии: власти объявили сразу о двух жестких шагах

Польша намерена продемонстрировать, что россиянам там не рады

Польша вслед за Латвией, Литвой, Эстонией и Финляндией запретит въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами.

Как сообщил министр внутренних дел Матеуш Каминский в соцсети X (бывший Twitter), соответствующий запрет начнет действовать с воскресенья, 17 сентября.

"После публикации 8 сентября этого года директив Европейской Комиссии по запрету въезда автомобилей, зарегистрированных в россии, в ЕС, я хотел бы сообщить, что этот запрет на польской границе будет действовать с завтрашнего дня и вступит в силу сегодня в полночь", — сказал Каминский.

Таким образом на территорию Польши не сможет попасть ни один автомобиль, который был зарегистрирован в россии.

При этом накануне премьер страны Матеуш Моравецкий заявил, что на протяжении всей границы с Калининградской областью будет построено физическое ограждение.

"Со временем мы создадим соответствующий физический барьер на отдельных участках, и, наконец, по всей длине границы с Кенигсбергской областью", — сказал Моравецкий.

Впрочем, сначала Польша хочет запустить электронную систему мониторинга, которая позволит контролировать ситуацию по всей протяженности 230 километровой границы.

Как сообщалось ранее, Латвия, Литва и Польша также размышляют над закрытием границы с Беларусью из-за усиления потока нелегальных мигрантов.