"Пока Украина не победит": страны Балтии ввели жесткое ограничение для россиян

Страна считает необходимым использовать все возможности для повышения цены российской агрессии

С 10 часов утра среды, 13 сентября, Эстония запретила въезд автомобилей с номерами Российской Федерации. Таким образом уже все три страны Балтии выполнили рекомендации Европейской комиссии о том, что странам Евросоюза не разрешено впускать на территорию ЕС частные автомобили с номерами рф.

О запрете въезда на авто с российскими номерами в Эстонию в twitter сообщил министр иностранных дел страны Маргус Тсахкна. "С сегодняшнего дня, точнее, через 16 минут, Эстония запрещает въезд всем транспортным средствам, зарегистрированным в России. Их не приглашают сюда пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не добьется победы", — сказано в его сообщении.

Таким образом, Эстония присоединилась к выполнению рекомендаций Европейской комиссии. Они касаются запрета впускать на территорию ЕС частные автомобили с российскими номерами.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс отметил, что его страна считает необходимым использовать все возможности для повышения цены российской агрессии. Его слова цитирует ERR.

"…мы пришли к выводу, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, что ограничения эффективны при условии совместного введения санкций", – подчеркнул он.

При прибытии в пограничный пункт транспортного средства с российскими номерами налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры. Водитель должен будет выбирать: либо вернуться в россию вместе с автомобилем, либо пересечь границу без него.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в россии после масштабной атаки БПЛА в ночь на 30 августа, обвинили Эстонию и страны НАТО в том, что те якобы помогают Украине в атаках на военные объекты рф. В ответ на это в Эстонии только похвалили работу ВСУ.