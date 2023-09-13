"Доки Україна не переможе": країни Балтії запровадили жорстке обмеження для росіян

Країна вважає за необхідне використовувати всі можливості для підвищення ціни російської агресії

З 10 години ранку середи, 13 вересня, Естонія заборонила в’їзд автомобілів з номерами російської федерації. Таким чином, вже всі три країни Балтії виконали рекомендації Європейської комісії про те, що країнам Євросоюзу не дозволено впускати на територію ЄС приватні автомобілі з номерами росії.

Про заборону в’їзду на авто з російськими номерами до Естонії у Twitter повідомив міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна. "З сьогоднішнього дня, точніше, через 16 хвилин, Естонія забороняє в’їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у росії. Їх не запрошують сюди користуватися привілеями, які може запропонувати свобода, доки Україна не досягне перемоги", — сказано у його повідомленні.

Таким чином Естонія приєдналася до виконання рекомендацій Європейської комісії. Вони стосуються заборони впускати на територію ЄС приватні автомобілі із російськими номерами.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс зазначив, що його країна вважає за необхідне використати всі можливості для підвищення ціни російської агресії. Його слова цитує ERR.

"…ми дійшли висновку, проконсультувавшись із владою Латвії та Литви, що обмеження ефективні за умови спільного введення санкцій", – наголосив він.

При прибутті до прикордонного пункту транспортного засобу з російськими номерами податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Водій повинен буде обирати: або повернутися до росії разом з автомобілем, або перетнути кордон без нього.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в росії після масштабної атаки БПЛА в ніч на 30 серпня звинуватили Естонію і країни НАТО в тому, що ті нібито допомагають Україні в атаках на військові об’єкти рф. У відповідь на це в Естонії лише похвалили роботу ЗСУ.