Делом занялось агентство внутренней безопасности Польши

В польском городе Жешув и его окрестностях увеличивается количество жертв и зараженных "болезнью легионеров" (Легионеллез). Местные спецслужбы расследуют версию об умышленном вмешательстве в систему водоснабжения, которая, по некоторым данным, является источником заражения.

По информации The Guardian, которая ссылается на данные местных властей, бактерии, вызывающие болезнь, были обнаружены уже у 113 пациентов, госпитализированных в Жешуве и его окрестностях. Семь погибших были в возрасте от 64 до 95 лет и имели другие заболевания.

Заместитель координатора специальных служб Станислав Жарин сообщил, что агентство внутренней безопасности Польши расследует вспышку, чтобы исключить умышленную деятельность. Он называет это рутиной, но также отмечает, что нужно проверить разные сценарии. По его словам, это включало исключение любого возможного участия россии.

Для справки: Легионеллез является острым инфекционным заболеванием, которое вызывают микроорганизмы рода Legionella. Оно сопровождается лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения. В особо тяжелых случаях может привести к полиорганной недостаточности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше поймали российских шпионов "Вагнера":