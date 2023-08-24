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В Польше вспышка опасной болезни, умерших уже пятеро, больных десятки: что известно

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Инфекции особенно подвержены люди со слабым здоровьем
Инфекции особенно подвержены люди со слабым здоровьем. Фото pixabay.com

Бактерия любит влажность и повышенное содержание углекислого газа

В польском городе Жешув вспышка легионеллеза. Подтвержден 71 случай заболевания, инфекция вызывает тяжелую пневмонию, пять человек уже скончались.

Об этом сообщает Polsat. 50 из заболевших — жители самого Жешува, остальные — из окрестностей.

Скончавшиеся от осложнений болезни — пожилые люди, имевшие сопутствующие заболевания, в том числе онкологические. Остальные пациенты находятся в разных отделениях городских госпиталей.

В Жешуве созвали кризисный штаб, который принял решение выключить все фонтаны, исследовать городской водопровод и взять пробы воды. Результаты исследования ожидаются в понедельник, 27 августа. Проверяются и трубопроводы в домах зараженных.

"Бактерия любит влажность и повышенное содержание углекислого газа. Если в какой-либо части сети трубы горячей воды тесно соседствуют с трубами холодной воды — там создаются оптимальные условия для развития бактерий", — пояснил бывший главный санитарный инспектор Мартин Пособкевич.

Кроме того, в городе проводится дополнительная дезинфекции воды с помощью увеличения дозы хлора. Процедура не опасна для жителей.

Представитель Университетской клинической больницы Анджей Срок призвал жителей региона сохранять спокойствие. По его словам, инфекция не опасна для людей, у которых отсутствуют другие тяжелые заболевания.

Для справки: Легионеллез — острое инфекционное заболевание, которое вызывают микроорганизмы рода Legionella. Оно сопровождается лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения. В особо тяжелых случаях может привести к полиорганной недостаточности. По словам медиков, симптомы заболевания можно перепутать с ковидом.

Как сообщал "Телеграф", в россии постоянно растет количество больных сифилисом — заболевание, которое поражает кожу, внутренние органы и даже нервную систему. Оно передается половым путем.

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#Польша #Жертвы #Инфекция