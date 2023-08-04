В Польше бывший и теперешний главы МИД поспорили из-за Украины

Дипломат сравнил отношения Украины и Польши с "миром животных"

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в его стране действует "политика гиен и шакалов" в отношении Украины. Вскоре на его высказывания ответил нынешний глава МИД Збигнев Рау.

Так, в интервью изданию Polsat News Чапутович рассказал, что когда посещал Украину, то ее народ всегда благодарил поляков.

"Лишь потом выяснилось, что мы ждали каких-то действий, хотели осуждения волынского преступления. Украинцы реагируют на это. Государство истекает кровью, а Польша в настоящее время требует счетов", — сказал он.

Нынешние отношения Украины и Польши дипломат сравнил с "миром животных".

"Есть государства сильные как львы, есть государства хитрые как лисы и есть государства как гиены и шакалы. А у нас такая политика гиен и шакалов. Временный бизнес в окровавленном состоянии приносит трагические результаты", — подчеркнул Чапутович.

Ответ МИД

В пятницу, 4 августа, на сайте Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау ответил Чапутовичу на его высказывания. Он подчеркнул, что с начала полномасштабной войны в Украине Варшава делала все возможное, чтобы оказать помощь стране, на которую напали.

"Последние полтора года Польша своим примером доказывает свободному миру, что эффективная помощь Украине не только необходима для купирования этой угрозы, но и возможна без риска неконтролируемой эскалации конфликта", — сказал министр.

При осуществлении поддержки Украине, по его словам, Польша руководствуется своими глубокими национальными интересами, предоставляя гуманитарную и материальную помощь. А заявления Чапутовича сейчас "вызывают самые категорические возражения".

"Это в корне не соответствует как фактам, так и духу нашей дипломатической службы, объединяющей поколения польских дипломатов. Верность есть честность свободного человека, а верность обществу и государству есть обязанностью каждого гражданина, особенно высокопоставленного государственного служащего. К сожалению, господин Яцек Чапутович ошибочно решил, что выход на пенсию освобождает его от этой одной из самых основных обязанностей", — подытожил Рау.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Киев вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого после заявления представителя президента Анджея Дуды Марциана Пшичада о том, что "Украине стоило бы начать ценить роль Польши в помощи ей". Это было сказано им в контексте обсуждений запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции на территорию страны. До этого, к слову, премьер-министр Денис Шмыгаль назвал блокирование "недружественным и популистским" шагом.

Украинская сторона заявила послу Польши, что высказывания насчет "неблагодарности" не соответствуют действительности.

В свою очередь в МИД Польши был приглашен заместитель посла Украины. Замглавы Министерства Павел Яблонский отметил, что на данном этапе отношения двух стран оценивают как "не самые лучшие" и этого никто не скрывает.