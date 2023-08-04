У Польщі колишній та теперішній глави МЗС посперечалися через Україну

Дипломат порівняв відносини України та Польщі зі "світом тварин"

Колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що у його країні діє "політика гієн та шакалів" щодо України. Незабаром на його висловлювання відповів нинішній глава МЗС Збігнєв Рау.

Так, в інтерв’ю виданню Polsat News Чапутович розповів, що коли відвідував Україну, то її народ завжди дякував полякам.

"Лише потім з’ясувалося, що ми чекали на якісь дії, хотіли засудження волинського злочину. Українці реагують на це. Держава стікає кров’ю, а Польща наразі вимагає рахунків", — сказав він.

Нинішні відносини України та Польщі дипломат порівняв із "світом тварин".

"Є держави сильні як леви, є держави хитрі як лисиці і є держави як гієни та шакали. А у нас така політика гієн та шакалів. Тимчасовий бізнес у закривавленому стані приносить трагічні результати", — наголосив Чапутович.

Відповідь МЗС

У п’ятницю, 4 серпня, на сайті Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау відповів Чапутовичу на його висловлювання. Він наголосив, що з початку повномасштабної війни в Україні Варшава робила все можливе, щоб надати допомогу країні, на яку напали.

"Останні півтора року Польща своїм прикладом доводить вільному світу, що ефективна допомога Україні не тільки необхідна для усунення цієї загрози, а й можлива без ризику неконтрольованої ескалації конфлікту", — сказав міністр.

Під час здійснення підтримки Україні, за його словами, Польща керується своїми глибокими національними інтересами, надаючи гуманітарну та матеріальну допомогу. А заяви Чапутовича зараз "викликають найкатегоричніші заперечення".

"Це в корені не відповідає як фактам, так і духу нашої дипломатичної служби, що об’єднує покоління польських дипломатів. Вірність є чеснота вільної людини, а вірність суспільству та державі є обов’язком кожного громадянина, особливо високопоставленого державного службовця. На жаль, пан Яцек Чапутович помилково вирішив, що вихід на пенсію звільняє його від цього одного з найголовніших обов’язків", — підсумував Рау.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Київ викликав посла Польщі Бартоша Ціхоцького після заяви представника президента Анджея Дуди Марціана Пшичада про те, що "Україні варто було б почати цінувати роль Польщі у допомозі їй". Це було сказано їм у контексті обговорень заборони імпорту української сільськогосподарської продукції на територію країни. До цього, прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав блокування "недружнім і популістським" кроком.

Українська сторона заявила послу Польщі, що висловлювання щодо "невдячності" не відповідають дійсності.

Своєю чергою до МЗС Польщі було запрошено заступника посла України. Заступник голови Міністерства Павло Яблонський зазначив, що на даному етапі відносини двох країн оцінюють як "не найкращі" і цього ніхто не приховує.