Пока в мире нейросети догоняют в развитии человеческий интеллект, сифилис в России догоняет по показателям туберкулез

В россии постоянно растет количество больных сифилисом — заболевание, которое поражает кожу, внутренние органы и даже нервную систему и передается половым путем. Местные медиа пишут, что у жителей Кузбасса (Кемеровсая область в Западной Сибири) обнаружили на 30% больше пораженных этой венерической болезнью.

Так, в регионе в 2022 году обнаружили 237 человек, заболевших сифилисом. Это при том, что годом ранее больных сифилисом было выявлено 179. Таким образом, рост заболеваемости составил 32,5%.

Один из заголовков об этой новости стал мемом в соцсетях, как иллюстрация к российской жизни: "В Кузбассе выросла заболеваемость сифилисом, но это не плохо".

Так, рост заболеваемости сифилисом специалисты связывают с увеличением числа программ по выявлению этого заболевания. Однако у россии есть другой контекст — о росте заболеваемости сифилисом там писали и раньше. К примеру, в начале года издание The Moscow Times написало, что в целом в россии уровень заболеваемости на 38% превысил показатель за тот же месяц прошлого года, а по сравнению с октябрем-2020 взлетел на 129%.

Двухзначный рост заболеваемости сифилисом российская статистика фиксирует практически ежемесячно: в июле — на 12% по отношению к июлю-2021, в июне — на 32%, в мае — на 84%, в феврале — на 65%, в январе — на 74%.

По сравнению с 2020 годом количество новых случаев слетело кратно: в августе – на 139%, в июле – на 147%, в июне – на 178%, в мае – на 247%.

Уровень заболеваемости сифилисом, согласно статистике, догоняет туберкулез: ежемесячно фиксируется более 2 тысяч случаев (против 3,3-3,6 тысяч больных туберкулезом), хотя еще два года назад этот разрыв был почти 4-кратным. Один из регионов чемпионов — Москва, где заболеваемость в 4,6 раза выше среднероссийской.

Сеть тоже отреагировала на очередную новость о сифилисе в России. К примеру, сравнивают его с другими новостями о российской жизни.

Сами россияне говорят о том, что сифилиса в стране, действительно, довольно много. Описывают ситуации со знакомыми.

Напомним, что глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал детали болезни путина.