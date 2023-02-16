У росії різко підскочила захворюваність на сифіліс, але вони не засмутилися

І доки у світі нейромережі наздоганяють людський інтелект, сифіліс у росії наздоганяє за показниками туберкульоз

У росії постійно зростає кількість хворих на сифіліс — захворювання, яке вражає шкіру, внутрішні органи та навіть нервову систему й передається статевим шляхом. Місцеві медіа пишуть, що серед мешканців Кузбасу (Кемеровської області на заході Сибіру), як ще називається цей регіон, виявили на 30% більше вражених цією венеричною хворобою. Нагадаємо, що чоловік "Міс Кузбас — 2010" вбив свою дружину та закопав тіло.

Так, в регіоні у 2022 році виявили 237 людей, які захворіли на сифіліс. Це при тому, що роком раніше хворих на сифіліс було виявлено 179. Таким чином, зростання захворюваності склало 32,5%.

Один із заголовків про цю новину став мемом у соцмережах, як ілюстрація до російського життя: "В Кузбассе выросла заболеваемость сифилисом, но это не плохо".

Так, зростання захворюваності на сифіліс фахівці пов'язують зі збільшенням числа програм з виявлення цього захворювання. Однак у росії є інший контекст — про зростання захворюваності на сифіліс там писали і раніше. До прикладу, на початку року видання The Moscow Times написало, що вцілому в росії рівень захворюваності на 38% перевищив показник за той же місяць минулого року, а порівняно із жовтнем-2020 злетів на 129%.

Двозначне зростання захворюваності на сифіліс російська статистика фіксує практично щомісяця поточного року: у липні — на 12% щодо липня-2021, у червні — на 32%, у травні — на 84%, у лютому — на 65%, у січні — на 74 %.

Порівняно з 2020 роком кількість нових випадків злетіла кратно: у серпні – на 139%, у липні – на 147%, у червні – на 178%, у травні – на 247%.

Рівень захворюваності на сифіліс, згідно зі статистикою, наздоганяє туберкульоз: щомісяця фіксується понад 2 тисячі випадків (проти 3,3-3,6 тисячі хворих на туберкульоз), хоча ще два роки тому цей розрив був майже 4-кратним. Один із регіонів чемпіонів — Москва, де захворюваність у 4,6 раза вища за середньоросійську.

Мережа теж відреагувала на чергову новину про сифіліс у росії. До прикладу, порівнюють її з іншими новинами про російське життя.

Самі росіяни кажуть про те, що сифілісу в країні справді досить багато. Описують ситуації зі знайомими.

Нагадаємо, що голова української розвідки Кирило Буданов розповів деталі про хворобу, на яку хворий путін. Тим часом в мережі зібрали докази того, як нині хвора акторка Анастасія Заворотнюк ганьбила Україну.