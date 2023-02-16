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У росії різко підскочила захворюваність на сифіліс, але вони не засмутилися

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Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Життя російської глибинки Новина оновлена 16 лютого 2023, 11:26
Життя російської глибинки. Фото Колаж "Телеграфу"

І доки у світі нейромережі наздоганяють людський інтелект, сифіліс у росії наздоганяє за показниками туберкульоз

У росії постійно зростає кількість хворих на сифіліс — захворювання, яке вражає шкіру, внутрішні органи та навіть нервову систему й передається статевим шляхом. Місцеві медіа пишуть, що серед мешканців Кузбасу (Кемеровської області на заході Сибіру), як ще називається цей регіон, виявили на 30% більше вражених цією венеричною хворобою. Нагадаємо, що чоловік "Міс Кузбас — 2010" вбив свою дружину та закопав тіло.

Так, в регіоні у 2022 році виявили 237 людей, які захворіли на сифіліс. Це при тому, що роком раніше хворих на сифіліс було виявлено 179. Таким чином, зростання захворюваності склало 32,5%.

Один із заголовків про цю новину став мемом у соцмережах, як ілюстрація до російського життя: "В Кузбассе выросла заболеваемость сифилисом, но это не плохо".

Скриншот реакції соцмереж

Так, зростання захворюваності на сифіліс фахівці пов'язують зі збільшенням числа програм з виявлення цього захворювання. Однак у росії є інший контекст — про зростання захворюваності на сифіліс там писали і раніше. До прикладу, на початку року видання The Moscow Times написало, що вцілому в росії рівень захворюваності на 38% перевищив показник за той же місяць минулого року, а порівняно із жовтнем-2020 злетів на 129%.

Двозначне зростання захворюваності на сифіліс російська статистика фіксує практично щомісяця поточного року: у липні — на 12% щодо липня-2021, у червні — на 32%, у травні — на 84%, у лютому — на 65%, у січні — на 74 %.

Порівняно з 2020 роком кількість нових випадків злетіла кратно: у серпні – на 139%, у липні – на 147%, у червні – на 178%, у травні – на 247%.

Рівень захворюваності на сифіліс, згідно зі статистикою, наздоганяє туберкульоз: щомісяця фіксується понад 2 тисячі випадків (проти 3,3-3,6 тисячі хворих на туберкульоз), хоча ще два роки тому цей розрив був майже 4-кратним. Один із регіонів чемпіонів — Москва, де захворюваність у 4,6 раза вища за середньоросійську.

Мережа теж відреагувала на чергову новину про сифіліс у росії. До прикладу, порівнюють її з іншими новинами про російське життя.

Скриншот реакції соцмереж

Самі росіяни кажуть про те, що сифілісу в країні справді досить багато. Описують ситуації зі знайомими.

Скриншот реакції соцмереж
Скриншот реакції соцмереж
Скриншот реакції соцмереж
Скриншот реакції соцмереж

Нагадаємо, що голова української розвідки Кирило Буданов розповів деталі про хворобу, на яку хворий путін. Тим часом в мережі зібрали докази того, як нині хвора акторка Анастасія Заворотнюк ганьбила Україну.

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#Росія #Сифіліс #Курйози #курйози в росії