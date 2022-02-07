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"Взяв лопату, повернувся": чоловік "Міс Кузбас" розповів, як позбавлявся тіла жорстоко вбитої ним дружини

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чоловік убив Ксенію Сапожкову під час сварки Новина оновлена 07 лютого 2022, 12:40
Чоловік убив Ксенію Сапожкову під час сварки

У мережі з’явилися нові подробиці у справі вбитої Ксенії Сапожкової.

Справа про жорстоке вбивство "Міс-Кузбас-2010" 30-річної Ксенії Сапожкової отримала продовження. Чоловік королеви краси, 36-річний Олександр Попов, зізнався у вбивстві дружини та докладно розповів правоохоронцям усі подробиці злочину.

Чоловік Ксенії Сапожкової показав криміналістам місце де закопав тіло дружини, яку вбив під час чергового скандалу. Відео з місця злочину розповсюдив Слідчий комітет.

"Дійшов до машини, взяв лопату, повернувся, почав копати", — розповів слідчому чоловік.

Що сталося з Ксенією Сапожковою

31 січня стало відомо, що "Міс Кузбас" Ксенію Сапожкову вбили у Москві. 11 січня її чоловік Олександр Попов, до речі, керівник одного з відділів метро у Москві, заявив про зникнення своєї дружини, сказавши, що та ще у серпні 2021 року полетіла в Дубай на відпочинок і не повернулася.

У ході розслідування було встановлено, що Сапожкова не покидала кордони РФ і в Дубай не літала. У цей час сторінки соціальних мереж від імені Ксенії вів сам Попов.

Спочатку Олександр Попов повідомляв, що тіло своєї дружини він розчленував і викинув у річку, проте це виявилося неправдою. Тіло було виявлено у лісопарку на території Нової Москви.

Додамо, що подружжя має спільну 6-річну доньку, яку чоловік відправив до Новокузнецька до родичів Ксенії. Попов також має ще дитину від першого шлюбу.

Теги:
#Вбивство #Ксенія Сапожкова
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