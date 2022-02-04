Тіло розчленованої в Росії королеви краси нарешті знайшли

Пошуки тіла вбитої жінки тривали кілька днів.

У Росії виявили тіло по-звірячому вбитому чоловіком "Міс Кузбас 2010" Ксенії Сапожкової.

Про це виданню Lenta розповіли у столичному управлінні Слідчого комітету.

Зазначається, що розчленоване тіло жінки було виявлено 4 лютого у лісопарку на території Нової Москви.

Чоловік загиблої, 36-річний бізнесмен Олександр Попов, зізнався у скоєному та дав докладні свідчення слідчим. Розслідування справи продовжується.

Як повідомлялося раніше, 11 січня чоловік заявив у поліцію, що його дружина зникла і розповів, що та нібито поїхала відпочивати в Дубай (ОАЕ) ще у серпні, але нещодавно перестала виходити на зв’язок.

У ході розслідування стало зрозуміло, що Сапожкова країну не покидала. Пізніше Попов зізнався, що вбив дружину та розчленував її тіло, після чого скинув її останки у річку. Щоб приховати сліди, він вигадав історію з відпочинком у Дубаї та ще кілька місяців вів Інстаграм-аккаунт жінки, а тому її рідні та близькі вірили, що вона справді поїхала на курорт.

Як пише Readovka, про вбивство було відомо другу Попова. Він служив у ОМОНі, допомагав "замітати сліди" і наглядав за дочкою пари, поки вбивця позбавлявся тіла.

Відомо, що Сапожкова у 2010 році стала володаркою титулу "Міс Кузбас", крім того, вона працювала в модельному бізнесі та навіть брала участь у конкурсі "Міс Росія". У неї залишилася маленька дочка.