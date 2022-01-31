Розчленував і кинув тіло в річку: у Росії королеву краси жорстоко вбив чоловік-посадовець

Обвинувачений спочатку зізнався у вбивстві, а потім почав заперечувати свою провину.

У понеділок, 31 січня, стало відомо про загибель "Міс-Кузбас-2010" 30-річної Ксенії Сапожкової. Королеву краси жорстоко вбив її чоловік: 36-річний Олександр Попов позбавив дружину життя, розчленував тіло та викинув її у річку.

Головного підозрюваного вже заарештували і він навіть зізнався у вбивстві, докладно розповівши про злочин. Проте після того, як водолази не знайшли тіло Сапожкової на місці, де вказав обвинувачений, чоловік став заперечувати свою провину, повідомляє телеграм-канал 112.

Варто зазначити, що на початку січня Попов подав у поліцію заяву про зникнення дружини, повідомивши, що вона полетіла в Дубай ще 31 серпня, а потім перестала виходити на зв’язок. Проте правоохоронці встановили, що Ксенія не перетинала кордон із дня ймовірного зникнення.

Також було встановлено, що весь цей час сторінку Сапожкової в Інстаграмі вів її чоловік, він відповідав і на повідомлення друзям та родичам. Спільну доньку Попов відвіз до родичів дружини.

Олександра Попова поки заарештовано на два місяці. Мотиви злочину слідчі ще не з’ясували.

Що трапилося з Ксенією Сапожковою

Чоловік "Міс-Кузбас-2010" 36-річний Олександр Попов зізнався, що вбив дружину під час домашньої сварки, а після кілька діб розчленовував тіло, і в мішках виносив його і викидав у річку Десну. Сусіди Сапожкової та Попова підтвердили, що бачили як чоловік постійно виносив із квартири великі мішки.

Олександр Попов та Ксенія Сапожкова

Однак спочатку Попов вирішив приховати свій злочин і придумав історію зі зникненням Сапожкової після поїздки в Дубай. Чоловік намагався подати інформацію так, що Ксенія покинула його та їхню 6-річну доньку, при цьому активно спілкуючись з ним.

У ході розслідування було встановлено, що Сапожкова не покидала кордони РФ і в Дубай не літала. Щобільше, оперативники виявили, що весь час з моменту "зникнення" телефон Ксенії перебував у Попова, і той продовжував вести її соцмережі та спілкувався з родичами та друзями, відволікаючи їхню увагу.

Тіло Ксенії Сапожкової знайти поки що так і не змогли.

Слід зазначити, що Олександр Попов виявився великим посадовцем. Він — ексглава Центрального району Новокузнецька (2012-2015), а до 2022 року працював начальником відділу Московського метрополітену.

Раніше "Телеграф" писав, що 31 січня в Нью-Йорку наклала на себе руки "Міс США 2019" Чеслі Кріст. 30-річна модель викинулася з вікна висотної будівлі на Манхеттені.