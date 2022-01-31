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Розчленував і кинув тіло в річку: у Росії королеву краси жорстоко вбив чоловік-посадовець

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Тіло Ксенії Сапожкової поки не знайшли Новина оновлена 31 січня 2022, 17:05
Тіло Ксенії Сапожкової поки не знайшли

Обвинувачений спочатку зізнався у вбивстві, а потім почав заперечувати свою провину.

У понеділок, 31 січня, стало відомо про загибель "Міс-Кузбас-2010" 30-річної Ксенії Сапожкової. Королеву краси жорстоко вбив її чоловік: 36-річний Олександр Попов позбавив дружину життя, розчленував тіло та викинув її у річку.

Головного підозрюваного вже заарештували і він навіть зізнався у вбивстві, докладно розповівши про злочин. Проте після того, як водолази не знайшли тіло Сапожкової на місці, де вказав обвинувачений, чоловік став заперечувати свою провину, повідомляє телеграм-канал 112.

Варто зазначити, що на початку січня Попов подав у поліцію заяву про зникнення дружини, повідомивши, що вона полетіла в Дубай ще 31 серпня, а потім перестала виходити на зв’язок. Проте правоохоронці встановили, що Ксенія не перетинала кордон із дня ймовірного зникнення.

Також було встановлено, що весь цей час сторінку Сапожкової в Інстаграмі вів її чоловік, він відповідав і на повідомлення друзям та родичам. Спільну доньку Попов відвіз до родичів дружини.

Олександра Попова поки заарештовано на два місяці. Мотиви злочину слідчі ще не з’ясували.

Що трапилося з Ксенією Сапожковою

Чоловік "Міс-Кузбас-2010" 36-річний Олександр Попов зізнався, що вбив дружину під час домашньої сварки, а після кілька діб розчленовував тіло, і в мішках виносив його і викидав у річку Десну. Сусіди Сапожкової та Попова підтвердили, що бачили як чоловік постійно виносив із квартири великі мішки.

Олександр Попов та Ксенія Сапожкова
Олександр Попов та Ксенія Сапожкова

Однак спочатку Попов вирішив приховати свій злочин і придумав історію зі зникненням Сапожкової після поїздки в Дубай. Чоловік намагався подати інформацію так, що Ксенія покинула його та їхню 6-річну доньку, при цьому активно спілкуючись з ним.

У ході розслідування було встановлено, що Сапожкова не покидала кордони РФ і в Дубай не літала. Щобільше, оперативники виявили, що весь час з моменту "зникнення" телефон Ксенії перебував у Попова, і той продовжував вести її соцмережі та спілкувався з родичами та друзями, відволікаючи їхню увагу.

Тіло Ксенії Сапожкової знайти поки що так і не змогли.
Тіло Ксенії Сапожкової знайти поки що так і не змогли.

Слід зазначити, що Олександр Попов виявився великим посадовцем. Він — ексглава Центрального району Новокузнецька (2012-2015), а до 2022 року працював начальником відділу Московського метрополітену.

Раніше "Телеграф" писав, що 31 січня в Нью-Йорку наклала на себе руки "Міс США 2019" Чеслі Кріст. 30-річна модель викинулася з вікна висотної будівлі на Манхеттені.

Теги:
#Вбивство #Смерть #Королева краси
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