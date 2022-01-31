Расчленил и бросил тело в реку: в России королеву красоты жестоко убил муж-крупный чиновник

Обвиняемый сначала признался в убийстве, а после начал отрицать свою вину.

В понедельник, 31 января стало известно о гибели "Мисс-Кузбасс-2010" 30-летней Ксении Сапожковой. Королеву красоты жестоко убил ее супруг: 36-летний Александр Попов лишил жизни супругу, расчленил тело и выбросил ее в реку.

Главного подозреваемого уже арестовали и он даже признался в убийстве, подробно рассказав о преступлении. Однако после того, как водолазы не нашли тело Сапожковой на том месте, где указал обвиняемый, мужчина стал отрицать свою вину, сообщает телеграм-канал 112.

Стоит отметить, что в начале января Попов подал в полицию заявление о пропаже супруги, сообщив, что она улетела в Дубай еще 31 августа, а позже перестала выходить на связь. Однако правоохранители установили, что Ксения не пересекала границу с дня вероятной пропажи.

Также было установлено, что все это время страницу Сапожковой в Инстаграме вел ее муж, он же отвечал и на сообщения друзьям и родственникам. Общую дочь Попов отвез к родственникам жены.

Александр Попов пока арестован на два месяца. Мотивы преступления следователи еще не выяснили.

Что случилось с Ксенией Сапожковой

Супруг "Мисс-Кузбасс-2010" 36-летний Алесандр Попов сознался, что убил жену в ходе домашней ссоры, а после несколько суток расчленял тело, и в мешках выносил его и выбрасывал в реку Десну. Соседи Сапожковой и Попова подтвердили, что видели как мужчина постоянно выносил из квартиры большие мешки.

Александр Попов и Ксения Сапожкова

Однако сначала, Попов решил скрыть свое преступление и придумал историю с исчезновением Сапожковой после поездки в Дубай. Мужчина пытался преподнести информацию так, что Ксения бросила его и их 6-летнюю дочь, при этом активно общаясь с ним.

В ходе расследования было установлено, что Сапожкова не покидала границы РФ и в Дубай не улетала. Более того, оперативники обнаружили, что все время с момента "пропажи" телефон Ксении находился у Попова, и тот продолжал вести ее соцсети и общался с родственниками и друзьями, отвлекая их внимание.

Тело Ксении Сапожковой найти пока так и не смогли.

Стоит отметить, что Александр Попов оказался крупным чиновником. Он — экс-глава Центрального района Новокузнецка (2012-2015), а до 2022-го года работал начальником отдела Московского метрополитена.

Ранее "Телеграф" писал, что 31 января в Нью-Йорке покончила с собой "Мисс США 2019" Чесли Крист. 30-летняя модель выбросилась с окна высотного здания на Манхэттене.